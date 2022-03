Poznatog stručnjaka oduševio video: 'Ukrajinski pirotehničari deaktiviraju bombu s dvije ruke i bocom vode'

Rat u Ukrajini zbog razvoja tehnologije i društvenim mrežama se događa uživo. Upravo je to omogućilo ljudima iz najdaljnjih kutaka zemljske kugle vide trenutke užasa, razaranja, ali i nevjerojatnih događaja koji bi se u suprotnom spominjali samo među suborcima.

Upravo je po svemu sudećem jedan takav objavio poznati američki stručnjak Charles Lister. Ugledni pisac i direktor programa Sirija, protuterorizam i ekstremizam na Institutu Bliski istok podijelio je na Twitteru video koji navodno prikazuje kako ukrajinski pirotehničari deaktiviraju rusku bombu s bocom vode.

- Ova ruska bomba može uništiti zgradu do temelja, a ovi ukrajiski pirotehničari je deaktiviraju s dvije ruke i bocom vodom, dok granate padaju u blizini. Zapanjujuća hrabnost - napisao je Lister.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



