Dok cijene rastu, u jednom dijelu Hrvatske 65 posto je manji interes za kupnju nekretnina

Analize agencija za promet nekretnina, ali i nadležnog ministarstva, pokazuju stalan rast cijena nekretnina na hrvatskom tržištu. Stanovi u Hrvatskoj poskupljuju u kontinuitetu i u posljednje su tri godine cijene rasle za osam posto godišnje. Novogradnja, naravno, ima veću stopu rasta cijena, pa je cijena kvadrata stanova u novogradnji veća za 11 posto. Primjerice, prosječne cijene kvadrata u novogradnji su 3300 eura u Zagrebu, oko 4500 eura u Splitu, 1800 eura u Osijeku. Očekivano, cijene na obali rastu više nego u Zagrebu, dok je najmanji porast zabilježen u Slavoniji.
Život u zagrebačkoj košnici zahvaljujući prometnom kaosu postaje čisti mazohizam. Fale nam brzi i točni vlakovi, kako bi malo rasteretili Zagreb i disperzirali ljude u satelitske gradove.... Dobrim vezama bi to postali i Sisak i Karlovac, a možda i Varaždin (uz postojeće Goricu, Zaprešić, Samobor i Sv. Nedelju)