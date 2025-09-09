Dok cijene rastu, u jednom dijelu Hrvatske 65 posto je manji interes za kupnju nekretnina

Analize agencija za promet nekretnina, ali i nadležnog ministarstva, pokazuju stalan rast cijena nekretnina na hrvatskom tržištu. Stanovi u Hrvatskoj poskupljuju u kontinuitetu i u posljednje su tri godine cijene rasle za osam posto godišnje. Novogradnja, naravno, ima veću stopu rasta cijena, pa je cijena kvadrata stanova u novogradnji veća za 11 posto. Primjerice, prosječne cijene kvadrata u novogradnji su 3300 eura u Zagrebu, oko 4500 eura u Splitu, 1800 eura u Osijeku. Očekivano, cijene na obali rastu više nego u Zagrebu, dok je najmanji porast zabilježen u Slavoniji.