TRŽIŠTE USPORAVA

Dok cijene rastu, u jednom dijelu Hrvatske 65 posto je manji interes za kupnju nekretnina

Novogradnja na pulskoj rivi
Srecko Niketic/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Snježana Bičak
09.09.2025.
u 06:02

Prema objavljenim podacima, na čitavom tržištu nekretnina u prvoj polovini 2025. godine ostvareno je nešto više od 57.095 transakcija, što je pad za 15 posto na godišnjoj razini

Analize agencija za promet nekretnina, ali i nadležnog ministarstva, pokazuju stalan rast cijena nekretnina na hrvatskom tržištu. Stanovi u Hrvatskoj poskupljuju u kontinuitetu i u posljednje su tri godine cijene rasle za osam posto godišnje. Novogradnja, naravno, ima veću stopu rasta cijena, pa je cijena kvadrata stanova u novogradnji veća za 11 posto. Primjerice, prosječne cijene kvadrata u novogradnji su 3300 eura u Zagrebu, oko 4500 eura u Splitu, 1800 eura u Osijeku. Očekivano, cijene na obali rastu više nego u Zagrebu, dok je najmanji porast zabilježen u Slavoniji.

Avatar vila velebita
vila velebita
06:49 09.09.2025.

Život u zagrebačkoj košnici zahvaljujući prometnom kaosu postaje čisti mazohizam. Fale nam brzi i točni vlakovi, kako bi malo rasteretili Zagreb i disperzirali ljude u satelitske gradove.... Dobrim vezama bi to postali i Sisak i Karlovac, a možda i Varaždin (uz postojeće Goricu, Zaprešić, Samobor i Sv. Nedelju)

PD
plavi-devet
06:52 09.09.2025.

Istra je postala totalna katastrofa, a i Dalmacija. Zakonski zabraniti greefield zidjanje i umjesto toga uvesti da se moze graditi samo na mjestu srusene nekretnine.

