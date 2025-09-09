Naši Portali
POVRATAK IGMANA

Vučić dao zeleno svjetlo barutu: Tvornica streljiva opet radi punom snagom

Konjic: Eksplozija u tvornici streljiva Igman, jedna osoba poginula
zoran grizelj/ilustracija
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
09.09.2025.
u 13:32

Igman je početkom rujna prekinuo proizvodnju nakon što je Srbija obustavila isporuku baruta u jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog izvoza oružja u Ukrajinu.

Vojna industrija Igman iz Konjica izvijestila je u utorak da će ponovno pokrenuti proizvodnju streljiva nakon što je postignut dogovor o ukidanju zabrane izvoza baruta iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Taj dogovor rezultat je angažiranja premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, koji je u razgovoru s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem dobio obećanje o nastavku isporuke ključne sirovine za proizvodnju u Igmanu. 

Zabrana isporuke baruta, koja je trajala od početka rujna, ozbiljno je ugrozila proizvodnju streljiva u toj konjičkoj tvornici. U međuvremenu, zbog obustave Igman je bio prisiljen poslati na godišnji odmor većinu svojih zaposlenika. Premijer Nikšić je zahvalio na brzoj reakciji i posvećenosti predsjednika Vučića te istaknuo važnost tog dogovora za stabilnost poslovanja i očuvanje radnih mjesta u jednoj od najvećih vojnih industrija u Bosni i Hercegovini. Igman je u većinskom vlasništvu Federacije BiH i zapošljava 1.410 radnika. 

U tvornice Igman objavili su da će nastaviti s pregovorima s alternativnim dobavljačima baruta kako bi u budućnosti izbjegli slične zastoje u proizvodnji. Igman je početkom rujna prekinuo proizvodnju nakon što je Srbija obustavila isporuku baruta u jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog izvoza oružja u Ukrajinu. 

proizvodnja Barut Vučić Igman Konjic

