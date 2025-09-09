Grlić-Radman: Hamas je teroristička organizacija i on ne može voditi prema miru

Hrvatska je jednom bila žrtva agresije i zna cijeniti slobodu i borbu za suverenitet, pokazali smo veliko razumijevanje i kada je u pitanju Ukrajina, cijenimo i sve napore koji se ulažu u postizanje trajnog mira na Bliskom istoku. Hrvatska Vlada zastupa stajalište o dvodržavnom rješenju, ali kao rezultat dogovora i dijaloga i mirovnog procesa, ne samo zemalja kao što su Izrael i Palestina, nego i svih odgovornih za ovaj proces. Hamas je teroristička organizacija, oni ne mogu voditi proces prema miru i biti odgovorni za njega, kad znamo što se dogodilo 7. listopada, kad je ubijeno više od 1200 ljudi i oteto 250 talaca od kojih su neki danas još tamo, istaknuo je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman na zajedničkoj konferenciji za novinare s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Sa'arom koji je u službenom posjetu Republici Hrvatskoj, nakon Mađarske. Hrvatski je ministar vanjskih poslova naglasio važnost trenutačnog i bezuvjetnog oslobađanja svih izraelskih talaca i sigurnost Izraela. Izrekao je svoju zabrinutost oko civilnih žrtava i želju da se humanitarna pomoć u Gazu doprema u skladu s međunarodnim pravom.

Izraelski ministar Sa'ar naglasio je da zemlje kao što su Hrvatska i Italija više doprinose uspostavljanju mira, nego zemlje kao Španjolska i Francuska koje gledaju samo jednu stranu i ne razumiju da će mir biti dostignut u bilateralnom kontekstu, a ne odlukom u Parizu ili Madridu. Kada na njih utječe samo hamasovska propaganda kao u Španjolskoj, onda to samo šteti situaciji. - Uvjeravam vas da čujemo što govore naši prijatelji i da djelujemo, naravno, u skladu s našim interesima. Međutim, promjene koje su u zadnja dva mjeseca omogućile veću humanitarnu pomoć rezultat su upravo dijaloga. Razumijem i da ministar putuje danas na Bliski istok kako bi bolje razumio proces, dok španjolski i francuski političari doprinose samo destabilizaciji na Bliskom istoku – referirao se Sa'ar na najavu večerašnjeg posjeta hrvatskog ministra vanjskih poslova Amanu (Jordan), a poslije toga i Siriji u kojoj bi trebao voditi razgovore o obnovi Ininih naftnih polja.

Sa'ar je rekao i da Izrael cijeni hrvatski napor u razumijevanju situacije te da su odnosi Izraela i Hrvatske vrijedni za obje strane, a izraelske kompanije žele više investirati u Hrvatsku. - Vjerujem da ćemo uskoro biti u stanju povećati tu suradnju, posebno u inovacijama, dijeliti znanje. Hrvatska je divna zemlja, Izraelci je žele posjećivati i želimo da ih više posjeti Hrvatsku i više Hrvata posjeti Izrael – poručio je Sa'ar, dok je Grlić-Radman u uvodnom obraćanju istaknuo da su u zadnjih 25 godina, od uspostavljenih diplomatskih odnosa, Hrvatska i Izrael značajno unaprijedili odnose: razvijanjem suradnje na području visoke tehnologije, poljoprivrede, političkog dijaloga, kulture, ali i sigurnosti.

- Danas razgovaramo i o ekonomskoj suradnji: Izrael je prepoznao Hrvatsku kao sigurno i prosperitetno tržište, posebno u obnovljivoj energiji i turizmu. Izrael vidi Hrvatsku kao omiljeno turističku destinaciju, a imamo suradnju i u poljoprivredi, energiji i high tech industriji. Hrvatska pristupa OECD-u sljedeće godine, članica je i IHRA-e, Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust, rezultat toga je naša predanost održanju sjećanja na žrtve Holokausta, nego i obrani od svake vrste antisemitizma, ne samo povijesno nego i danas. Posebno hvala ministru Sa'aru na razumijevanju neravnopravne pozicije hrvatskog naroda u BiH i potrebi promjene tamošnjeg izbornog zakona – rekao je Radman te najavio kontinuitet partnerstva s Izraelom te poručio da razgovaraju sa svima koji žele mir i kraj rata i prestanak stradavanja nevinih ljudi, jer to žele vidjeti na Bliskom istoku.

- Izrael se bori za svoju egzistenciju protiv islamskih ekstremista skoro dvije godine. I jučer smo svjedočili terorističkom napad na nače civile koji je došao od samo nekoliko kilometara udaljene palestinske strane. I to je samo jedan mali dio napada koje trpimo – rekao je Sa'ar te na novinarsko pitanje o komentaru optužbi predsjednika RH Zorana Milanovića za etničko čišćenje te poziva na pokretanje postupka priznavanja palestinske države odvratio: - Kad je riječ o riječima hrvatskog predsjednika i nekih drugih, nažalost, verbalno su nas napali političari i u prijateljskim zemljama. Odbijam sadržaj onoga što su rekli, podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optužena, ali mi znamo što se s time događalo i znamo da te optužbe nisu bile fer. Dakle, i toga se treba sjetiti – zaključio je izraelski ministar na kraju konferencije.