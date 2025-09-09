Izbio nered na letu Ryanaira, avion prisilno sletio: 'Bilo je strašno, ljudi su vrištali i plakali'

Pravi kaos zavladao je u četvrtak na letu Ryanaira iz britanskog Bournemoutha prema Gironi u Španjolskoj. Pijani putnik navodno je vikao "Želim otići" i pokušao otvoriti vrata aviona dok je letio iznad Europe, piše britanski The Sun. Putnici su u strahu pokušavali zaustaviti muškarca, a neki su čak plakali dok su se pokušavali zaštititi. Svjedoci tvrde da je izbila prava tučnjava u kojoj su putnici pokušavali fizički odmaknuti muškarca od vrata.

Prema izvješćima, on je pljuvao i udarao druge, a na kraju je vezan produžetkom sigurnosnog pojasa i prikovan za pod aviona prije nego što je vraćen u svoje sjedalo. "Trajalo je gotovo 30 minuta, tip je bio potpuno izvan sebe, trebalo je troje ljudi da ga obuzdaju. Bilo je strašno, krv je bila posvuda, ljudi su vrištali i plakali", rekao je jedan od putnika.

Zbog incidenta, avion je morao prisilno sletjeti u Toulouse u Francuskoj, gdje je policija dočekala zrakoplov i izvela muškarca s lisicama na pistu. Nakon toga, Ryanair je nastavio let za Gironu, s oko dva sata kašnjenja. Glasnogovornik Ryanaira potvrdio je: "Posada je zatražila pomoć policije, koja je dočekala zrakoplov u Toulouseu i iskrcala putnika prije nego što je let nastavljen prema Gironi."