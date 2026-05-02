Američko-hrvatski umovi uvode Topusko u utakmicu koju igraju razni svjetski igrači, a i jedan svemirski. Zvuči ludo, ali zašto ne?

Ivan Hrstić

Je li Goran Babić bio hrvatski pjesnik? Može li biti Veliki Pjesnik onaj tko nije – Veliki Čovjek?

Obično se držim one "o pokojnicima samo ono što je bilo dobro", no kad se maše nekritičkim hvalospjevima, reagiraš ne na uljepšanu biografiju pokojnika koji se više ne može braniti, nego na motive panegiričara. Da, Pjesnik ne mora biti velik da bi bio hrvatski, niti hrvatski da bi bio velik. No može li Pjesnik biti Velik, a da pritom nije Veliki Čovjek? Eto, svašta može.