Generaciji Z i Alfa obrtnička su zanimanja hit

Posla ima dovoljno. Majstori nikad nisu bili traženiji i nikad nisu bili plaćeniji nego danas, no i dalje ih se uvijek čeka jer ih nema dovoljno, rekao je potkraj ožujka predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil na Susretu graditelja, s kojeg je odaslana i poruka da vrijeme radi za prave majstore, posebno u građevinskom sektoru. Ovih dana sa sličnom porukom srednjoškolski ravnatelji i nastavnici obilaze osnovne škole i osmašima obrazlažu zašto bi bilo dobro da izaberu neko strukovno zanimanje. Jedan od glavnih argumenata koji ističu upravo su plaće. Mogu im ponuditi i konkretne brojke. Satnica je rada keramičara, ako se izračuna cijena po kvadratu i utrošeno vrijeme, oko 35 eura, a sat instrukcija iz matematike stoji tri puta manje. Drugi argument je – posla ima.
Jedna je od prednosti tih zanimanja i u tome što će ih umjetna inteligencija među zadnjima zamijeniti
