Poznat uzrok iznenadne smrti mlade influencerice iz Sarajeva: Umrla je dva dana nakon svadbe

Velika tuga pogodila je Sarajevo nakon vijesti da je u 26. godini preminula poznata influencerica i vizažistica Adna Rovčanin-Omerbegović. Tragična smrt mlade žene duboko je potresla obitelj, prijatelje, ali i njezine brojne pratitelje na društvenim mrežama. Prema službenim nalazima obdukcije, uzrok smrti bio je meningitis, teška i potencijalno smrtonosna upala moždanih ovojnica.

Adna je, nakon vjenčanja s partnerom Farisom 13. rujna, doživjela strašnu tragediju. Samo nekoliko dana nakon vjenčanja, tijekom noći joj je naglo pozlilo, a prijatelji i obitelj su odmah pozvali pomoć. Hitno je prevezena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje su liječnici poduzeli sve mjere kako bi je spasili, stavljajući je u induciranu komu. Nažalost, unatoč naporima, Adna je preminula u ponedjeljak, 15. rujna.

Njena iznenadna smrt ostavila je duboku tugu u srcima svih koji su je poznavali. Obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji na društvenim mrežama još uvijek ne mogu vjerovati da je Adna preminula tako mladom. Na njenim profilima i dalje pristižu dirljive poruke oproštaja: "Još jučer si bila među nama, danas te ispraćamo. Počivaj u miru, draga Adna."

Adna je, porijeklom iz Sandžaka, ostvarila uspješnu karijeru u Sarajevu kao vizažistica i influencerica. Vlasnica vlastitog kozmetičkog salona, bila je poznata po svojoj marljivosti, talentu i zaraznoj energiji. Svi koji su je poznavali opisuju je kao osobu koja je zračila optimizmom, a njezin rad bio je inspiracija mnogim mladim djevojkama.

Što je meningitis i kako prepoznati simptome?

Meningitis je ozbiljna upala moždanih ovojnica, najčešće uzrokovana bakterijskim ili virusnim infekcijama. Ova bolest može imati vrlo brz i tragičan ishod ako se ne prepozna na vrijeme, zbog čega je izuzetno važno brzo reagirati.

Najčešći simptomi meningitisa uključuju:

- Naglu visoku temperaturu

- Jaku glavobolju i ukočen vrat

- Povraćanje

- Osjetljivost na svjetlo

- Konfuziju ili gubitak svijesti

Meningitis može brzo napredovati, a ako se ne počne s liječenjem antibioticima u ranim fazama bolesti, posljedice mogu biti fatalne. Zato je važno odmah potražiti medicinsku pomoć ako se pojave ovi simptomi, kako bi se spriječile ozbiljne posljedice.