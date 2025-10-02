Naši Portali
IMALA JE SAMO 26 GODINA

Poznat uzrok iznenadne smrti mlade influencerice iz Sarajeva: Umrla je dva dana nakon svadbe

Adna Rovčanin
Foto: Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 13:30

Iako se nagađalo o raznim uzrocima smrti, obdukcija je potvrdila kako je Adna umrla od meningitisa

Velika tuga pogodila je Sarajevo nakon vijesti da je u 26. godini preminula poznata influencerica i vizažistica Adna Rovčanin-Omerbegović. Tragična smrt mlade žene duboko je potresla obitelj, prijatelje, ali i njezine brojne pratitelje na društvenim mrežama. Prema službenim nalazima obdukcije, uzrok smrti bio je meningitis, teška i potencijalno smrtonosna upala moždanih ovojnica.

Adna je, nakon vjenčanja s partnerom Farisom 13. rujna, doživjela strašnu tragediju. Samo nekoliko dana nakon vjenčanja, tijekom noći joj je naglo pozlilo, a prijatelji i obitelj su odmah pozvali pomoć. Hitno je prevezena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje su liječnici poduzeli sve mjere kako bi je spasili, stavljajući je u induciranu komu. Nažalost, unatoč naporima, Adna je preminula u ponedjeljak, 15. rujna.

Njena iznenadna smrt ostavila je duboku tugu u srcima svih koji su je poznavali. Obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji na društvenim mrežama još uvijek ne mogu vjerovati da je Adna preminula tako mladom. Na njenim profilima i dalje pristižu dirljive poruke oproštaja: "Još jučer si bila među nama, danas te ispraćamo. Počivaj u miru, draga Adna."

Adna je, porijeklom iz Sandžaka, ostvarila uspješnu karijeru u Sarajevu kao vizažistica i influencerica. Vlasnica vlastitog kozmetičkog salona, bila je poznata po svojoj marljivosti, talentu i zaraznoj energiji. Svi koji su je poznavali opisuju je kao osobu koja je zračila optimizmom, a njezin rad bio je inspiracija mnogim mladim djevojkama. 

Što je meningitis i kako prepoznati simptome?

Meningitis je ozbiljna upala moždanih ovojnica, najčešće uzrokovana bakterijskim ili virusnim infekcijama. Ova bolest može imati vrlo brz i tragičan ishod ako se ne prepozna na vrijeme, zbog čega je izuzetno važno brzo reagirati.

Najčešći simptomi meningitisa uključuju:
- Naglu visoku temperaturu
- Jaku glavobolju i ukočen vrat
- Povraćanje
- Osjetljivost na svjetlo
- Konfuziju ili gubitak svijesti

Meningitis može brzo napredovati, a ako se ne počne s liječenjem antibioticima u ranim fazama bolesti, posljedice mogu biti fatalne. Zato je važno odmah potražiti medicinsku pomoć ako se pojave ovi simptomi, kako bi se spriječile ozbiljne posljedice.

Ključne riječi
preminula djevojka meningitis Adna Rovčanin-Omerbegović

