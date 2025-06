Požari kod Makarske su podmetnuti, policija traga za piromanom: Gorjele kuće i auti, ljudi bježali u more

S​plitska policija traga za piromanom koji je u petak podmetnuo požare u Tučepima i Podgori kod Makarske, a očevid na požarištima potvrdio je sumnje vatrogasaca da se radi o namjerno izazvanim požarima. Kako Hina neslužbeno doznaje, već dva dana se na požarištima kod Makarske, ali i Omiša nalaze brojni pripadnici splitsko-dalmatinske Kriminalističke policije, točnije njen najelitniji dio, koji vrlo intenzivno rade na otkrivanju počinitelja. Policija je još jučer pozvala građane da im dojave sve informacije s terena što su mještani i napravili te su zahvaljujući tome kriminalisti obavili brojne razgovore i provjere. Svaku informaciju koju dobije, policija provjerava na terenu, a pregledavaju se i snimke nadzornih kamera koje bi im mogle pomoći u otkrivanju počinitelja.

Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić izjavila je Hini kako je rano govoriti o završetku kriminalističkog istraživanja, ali i uvjerava da je na terenu krema sektora Kriminalističke policije, uz Interventnu i Specijalnu policiju. "Svi oni koji su ključni u ovakvim istraživanjima su uključeni, te rade Makarsku i Omiš. Nakon jučerašnjih požara u Tučepima i Podgori na teren smo poslali maksimalan broj snaga i od tada radimo kriminalističko istraživanje", kazala je Lolić. Očevidi prvih jučerašnjih požara su po njezinim riječima dovršeni te su nesporno utvrdili da se radi o podmetnutim požarima. Naglasila je da su požari, usprkos današnjem otvaranju Žnjana i Pridea policiji trenutno prioritet. Policija također istražuje požar koji je u subotu ujutro buknuo u Marušićima, Mimicama i Pisku gdje još točno nije utvrđen uzrok.

Lolić kaže kako dosad nisu zabilježili toliko požara koji su u planuli u svega dva dana pri čemu su u današnjem požarištu kod Omiša gorjele kuće i automobili. Pomorska policija je do Omiša prebacila 40-ak ljudi koji su bježali od vatrene stihije, potvrdila je. Neki ljudi su bili toliko u panici da su uskakali u more i plivali do policijskih plovila, među njima je bilo dosta djece i žena, a dvoje je prilikom bijega zadobilo lakše ozljede koje su im sanirali na policijskom plovilu. "Ti požari su nešto čime se vrlo ozbiljno bavimo.

Danas su na terenu bili i naši rukovoditelji, a naše sve snage su na raspolaganju kako bi se pomoglo ljudima i čim prije pronašlo počinitelja", dodala je Lolić. ​Dva požara u Tučepima izbila su u petak oko 14,30 sati nakon čega je u kratkom vremenu planulo i u Podgori, točnije na području Prisika na ulazu u Park prirode Biokovo i Gornja Podgora. Novi požari su buknuli i u subotu u Marušićima, Mimicama i Pisku gdje je do danas popodne izgorjelo oko 300 hektara borove šume, makije i niskog raslinja.