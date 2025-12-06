Naši Portali
POŽALIO SE SUVOZAČU

Muškarcu pozlilo usred vožnje, nije mu bilo spasa

Od bolova je brzo i klonuo, ali je prije toga uspio prisebno zaustaviti vozilo uz rub ceste, kada je suvozač pozvao hitnu medicinsku pomoć

U subotu je oko 16 sati u Bjelovaru iznenada preminuo 43-godišnji muškarac. Upravljao je kombijem sa zagrebačkom registracijom, a pozlilo mu je iznenada na Trgu hrvatskog sokola, piše Bjelovar.live. Radi se o državljaninu Bosne i Hercegovine, a prema neslužbenim informacijama vozač se suvozaču požalio na snažnu bol u prsima. Od bolova je brzo i klonuo, ali je prije toga uspio prisebno zaustaviti vozilo uz rub ceste, kada je suvozač pozvao hitnu medicinsku pomoć.

Ubrzo je hitna došla na mjesto događaja i započela reanimaciju ali nažalost, unatoč svim naporima, muškarac je preminuo. Pretpostavlja se da je u pitanju srčani udar, a PU bjelovarsko-bilogorska potvrdila je da obdukcije neće biti budući da su, zahvaljujući svjedocima, okolnosti poznate.
FOTO Ovo je mjesto novog stravičnog femicida. Žena u Rijeci izbodena umrla u stubištu
Kupnja