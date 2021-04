Požar u garaži u Zagrebu: Peugeot 406 u potpunosti izgorio, uzrok još nepoznat

Što je uzrok požara koji je 19. travnja oko 22 sata izbio na automobilu u podzemnoj garaži na Trgu Eugena Kvaternika, za sada je nepoznanica. Kako kažu u zagrebačkoj policiji, očevid bi se trebao provesti danas. Ono što je do sada poznato je da je požar izbio na Peugeotu 406 koje je u potpunosti izgorjelo. Vozilo je vlasništvo 28-godišnjaka koji je policiji kazao da je zaustavio vozilo u garaži, nakon čega je u kabini vozila primijetio dim.

Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih srećom nije bilo. Šteta za sada nije utvrđena. Uslijed požara došlo je do začađenja zidova i oštećenja električnih instalacija iznad osobnog automobila. Zbog požara je tramvajski promet Kvaternikovim trgom bio obustavljen od 22.15 do 23.15 sati, a cestovni promet od 22.15 do pola sata iza ponoći.