Požar na Čabrajinom BMW-u razotkrio moć kaštelanskog klana: Brojniji su nego što se mislilo

I dva dana nakon krvavog obračuna u Kaštelima mještani i dalje ne mogu mirno spavati. Naime, u noći s ponedjeljka na utorak u Kaštel Lukšiću izgorio je BMW u vlasništvu 29-godišnjeg Joze Čabraje, teško ozlijeđenog aktera nedjeljne pucnjave u susjednom Kaštel Kambelovcu, u kojoj je smrtno stradao 36-godišnji MMA borac Mario Boljat, a prostrelne rane zadobio je i 33-godišnji Jakov Šimić.

Nastavak obračuna

Premda se za Šimićev identitet doznalo tek u ponedjeljak poslijepodne i nije se znalo je li on jedan od napadnutih ili napadača, splitska policija danas je objavila da su kriminalističkim istraživanjem utvrdili kako postoji sumnja da je upravo on iz pištolja pucao u Čabraju i Boljata kojeg ni pancirka nije spasila od smrti. Zbog toga su Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu protiv njega podigli prijavu zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz bezobzirne osvete te kaznenog djela ubojstva u pokušaju. Inače, Jakov Šimić vlasnik je restorana u Kaštel Novom oko kojeg je, kako neslužbeno doznajemo, i izbio sukob.

>> FOTO U Kaštel Lukšiću izgorio BMW, oštećeno još jedno vozilo, fasada kuće i terasa kafića

Iako policija u svojoj kaznenoj prijavi tvrdi da je motiv Boljatova ubojstva bila bezobzirna osveta, nismo uspjeli dobiti konkretan odgovor o činjenicama koje dokazuju takvu kvalifikaciju. Spomenimo to da prema dosadašnjim saznanjima Boljat nije bio primarna meta, već je to bio upravo Čabraja. Boljat je, koliko smo uspjeli doznati, došao u Kambelovac na motociklu i opremljen pancirkom kako bi pomogao Čabraji u unaprijed dogovorenom obračunu.

Pritvorskom nadzorniku predana su i braća Mate i Josip Šuker zbog sudjelovanja u tučnjavi koja je, prema ocjeni DORH-a, prethodila krvavom obračunu. Njih dvojica su se navodno u Kambelovac dovezla u automobilu sa Šimićem nakon što su se napili na jednoj krizmi, a među njima bio je i 40-godišnji Toni Vitaljić do kojeg policija u trenutku pisanja ovog teksta još nije došla. Iz policije smo saznali kako pretpostavljaju da je prostrelne rane Šimiću zadao Čabraja, a ne Boljat, ali s obzirom na to da je Čabraja još uvijek na liječenju i nije ispitan, policija ne može postupati u smislu kaznene prijave. To bi moglo značiti da bi i Čabraja mogao biti kazneno prijavljen za ubojstvo u pokušaju, a kako će biti kvalificirano, još se ne može tvrditi.

Podsjetimo, Čabraji se već sudi za ubojstvo tada 20-godišnjeg Ivana Matijaša kojem je 2014. pucao u čelo, a čiju su smrt kaštelanske bande pokušale više puta osvetiti atentatima na Čabraju, kojima je on odolijevao. Čabraja je zbog toga u pritvoru na splitskim Bilicama već odležao tri i pol godine nakon čega je pušten iako ga je splitski sudac Slavko Lozina osudio na 13 godina zatvora. No presuda je pala zbog bitnih povreda u postupku, a sve je trenutačno na Vrhovnom sudu.

>> VIDEO Mjesto zločina u Kaštel Kambelovcu gdje je u nedjelju u večernjim satima došlo do krvavog obračuna

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, ono što najviše uznemiruje organe reda metode su obračuna koje, čini se, ne jenjavaju bez obzira na činjenicu što plavci patroliraju Kaštelima i još uvijek provode istragu o ubojstvu.

Požar koji je buknuo na Čabrajinu automobilu u dva sata poslije ponoći dodatno je traumatizirao Kaštelane, ali i nagovijestio da se obračuni nastavljaju. Vatrogasci su pola sata gasili vatru, a na teren je odmah izašla policija i osigurala mjesto zločina. No, kako doznajemo od istražitelja koji su još u Kambelovcu provodili očevid, upravo su od ovakvog raspleta najviše strahovali. Ovo je sada indikator da sukob dviju zaraćenih strana iz podzemlja neće biti lako zaustaviti.

Ubojstvo zbog iznude?

– Iz svega proizlazi da su pripadnici ovog krim-miljea brojniji i bolje organizirali nego što se mislilo. I očito su svjesni svoje moći na ulici pa ne prezaju ni od čega – kaže nam iskusni splitski policajac.

U razgovoru s mještanima doznali smo kako je razlog za obračun koji se zbio u nedjelju ipak bila iznuda novca. No to još uvijek ostaje na neslužbenoj razini dok policija i DORH ne objave detalje. S druge strane, Čabrajini poznanici kažu da uopće ne mora značiti da je posrijedi ikakva teška prijevara, novac ili borba za prevlast.

– Moguće je da je samo netko nekoga premlatio i da se radi o osveti jedne skupine drugoj, koja je igrom slučaja malo eskalirala. To su vam najnormalnije pojave u tom svijetu. Traženje nečije glave, osveta – kažu ti poznanici.