VIDEO Rijedak prizor: Požar bijesni Kalifornijom, snimljen je vatreni tornado

Posljednjih smo tjedana apsolvirali kako 'planet gori' nije više eufemizam već stvarno stanje. Diljem svijeta haraju požari zbog kojih ljudi ostaju bez domova, a u najgorem slučaju i bez života.

Najnovija pojava u ovoj situaciji je vatreni tornado, snimljen u blizini neinkorporirane zajednice Gorman u američkoj državi Kaliforniji, 100 kilometara od Los Angelesa.

Do ove ekstremne prirodne nepogode dolazi kada struje vrućeg zraka koje nastaju u požaru putuju prema gore na neravnom terenu uz prisustvo horizontalnih vjetrova. U prošlosti su se smatrali rijetkošću, no proteklih godina su sve češći. U požarima 2018. zabilježen je jedan, no već 2020. najmanje tri požara u Kaliforniji proizvela su vatreni tornado.

Soaring temperatures and turbulent winds formed a “firenado,” a fire whirl with flames swirling in a tornado-like pattern, in Southern California pic.twitter.com/wbTi1JxwQu

Prema najnovijim informacijama lokalnih vlasti, požar je 60 posto pod kontrolom te ne prijeti kućama, a vatrogasci su tokom noći nastavili s gašenjem.

The #SamFire in Gorman is currently at 148 acres with 60% containment. Fire crews will continue to work throughout the night to achieve full containment.