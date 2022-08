Požari bjesne na jugozapadu Francuske: Evakuirano 6000 ljudi, uništeno 16 kuća

Šumski požari bjesne ponovno od utorka popodne u jugozapadnoj Francuskoj, pri čemu je uništeno 16 kuća i spaljeno 6000 hektara zemlje, a blizu 6000 ljudi moralo se evakuirati iz područja već pogođenog ogromnim požarima prošli mjesec.

Francuska se, kao i ostatak Europe, nosi s toplinskim valovima i sušom koji su u zadnja dva mjeseca izazvali brojne šumske požare širom kontinenta.

"Požar se sada proširio na departman Landes", priopćile su lokalne vlasti vinogradarskog departmana Gironde, dodajući da je mobilizirano 500 vatrogasaca.

#France is burning 🔥🔥

'Back to Hell': This is what the #Gironde firefighters call the current conditions. Another big fire, large-scale evacuations and again the conclusion that such a fire can not be extinguished .#pompiers13 #saccageparis #Landiras #incendie #gironde pic.twitter.com/aH8YQr4Bwr