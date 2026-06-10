Požar i dalje divlja pogonom Prostorije, radnici očajni: 'U jednom trenu sve je nestalo'

Požar koji je u srijedu poslijepodne izbio u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja i dalje nije pod kontrolom, a na terenu su deseci vatrogasaca koji ulažu velike napore kako bi spriječili njegovo širenje na preostali dio proizvodnog kompleksa. Na požarištu je angažirano oko 70 vatrogasaca s dvadesetak vozila. U gašenje su odmah po dojavi uključene snage Zagorske javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Sveti Križ Začretje, a tijekom intervencije pridružila su se i druga dobrovoljna vatrogasna društva te Javna vatrogasna postrojba Krapina.

Ranije je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković izjavio kako je riječ o iznimno zahtjevnoj intervenciji jer je vatra zahvatila proizvodne hale u kojima se proizvodi namještaj te se nalazi velika količina zapaljivog materijala. - Radi se o požaru s velikom toplinskom energijom i velikom količinom gorivog materijala. Naš je prioritet spriječiti njegovo daljnje širenje i sačuvati ono što je ostalo od proizvodnog kompleksa - rekao je Sinković.

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Dok se vatrogasci bore s vatrenom stihijom, pred pogonom su se okupili brojni sadašnji i bivši radnici, jedan od njih je za 24sata ispričao je kako ga je prizor potpuno potresao.- Žalosno je ovo gledati. Radio sam tu prije, bilo je divno raditi. Firma je rasla i napredovala. Ovdje je radilo oko 250 ljudi, a sada se pitam kako će svi oni pronaći posao. Gledam i ne vjerujem - rekao je.

Požar je uznemirio i stanovnike koji žive u blizini pogona.- Iznenada se pojavio gusti dim i bilo nas je strah. Nismo znali što se događa. Začule su se sirene, a mi smo gledali kako sve gori i nestaje. Pretužno - rekao je jedan od susjeda.

Mnogi zaposlenici nisu željeli govoriti pred kamerama i novinarima, a neki nisu mogli sakriti ni suze. Ipak, nekoliko ih je odlučilo podijeliti svoje dojmove.- Trinaest godina sam ovdje radio. Požar je počeo nakon što je moja smjena završila. U velikom sam šoku i ne znam što bih mislio - ispričao je jedan od radnika.

Drugi zaposlenik, koji radi u proizvodnji, kazao je kako je svima najvažnije da nitko nije ozlijeđen, ali da je osjećaj nemoći teško opisati. - Katastrofa je ovo. Koliko znamo, nitko nije stradao, ali teško nam je. U jednom trenu sve je nestalo. Sada gledamo kako izgara i ono malo što je ostalo. Ne znam što nam nosi sutra. Dugo sam radio ovdje u proizvodnji - rekao je za 24sata. Prema dosad dostupnim informacijama, u požaru nema ozlijeđenih osoba, a nema ni neposredne opasnosti za okolno stanovništvo. Uzrok izbijanja požara i visina materijalne štete bit će poznati nakon što vatra bude ugašena i obavi se očevid.