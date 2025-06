Požalila se na pakao u autoškoli, a onda se javila druga kandidatkinja i otkrila: 'I meni je to radio, sve im je to taktika'

Položiti vozački ispit za mnoge predstavlja jedan od stresnijih trenutaka u životu. Uz sve izazove koje učenje vožnje nosi sa sobom, mnogi kandidati dodatno se suočavaju s problemima zbog loših i neprofesionalnih instruktora. Cijena osposobljavanja za vozačku dozvolu B kategorije danas u Hrvatskoj u prosjeku iznosi od 1.000 do 1.500 eura, ovisno o gradu i autoškoli. Unatoč tome što kandidati skupo plaćaju svoju obuku, sve više njih otvoreno govori o neugodnim iskustvima – od vrijeđanja i omalovažavanja, do zlouporabe plaćenih sati za privatne potrebe instruktora.

Jedna djevojka nedavno je na Redditu podijelila svoje iskustvo koje je izazvalo velik broj reakcija i komentara. U svojoj objavi opisuje kako je stigla do 35. sata vožnje, a da ni jednom nije izašla iz grada, niti vozila po autocesti. Od svih oblika parkiranja, vježbala je samo vožnju unatrag. Napredak u vožnji stagnira, iako, kako kaže, nije loša vozačica. "Neću reći da sam idealni vozač, rekla bih da znam voziti, ali mislim da nekakva sitna pogreška koja je napravljena u trenutku – ne zbog neznanja – ne bi trebala zaustaviti napredak. Više sam naučila gledajući Trulca na YouTubeu nego od vlastitog mentora," napisala je, dodajući da njezin instruktor na greške ne reagira s razumijevanjem, već vikom i vrijeđanjem.

"Kad god se zapitam ako trebam nešto napraviti, ili imam pitanje, ne usudim se ni pitati jer instruktor kaže 'to je glupo pitanje, neću ti odgovoriti'. Tu smo da učimo, ne? Ne usudim se ni argumentirati. Stalno je hladan, pasivno-agresivan, kao da me mrzi. Već lagano sumnjam da želi da padnem," piše kandidatkinja. Posebno ju pogađa što instruktor koristi sate za svoje potrebe: "Dovede me na parkiralište ili Mall i ode na WC, a ja gubim minute sata. Sjedi u autu i čeka da krenemo, mogao je ići prije. Muka mi je od anksioznosti i prije nego što sat počne."

Iako je, kako navodi, ranije pokušala zamijeniti instruktora zbog selidbe, ostala je s istim nakon što ju je nagovorio da ne mijenja. Sada, tik pred ispit, osjeća kako je prekasno za promjene. Njezina objava izazvala je lavinu komentara i podrške. Mnogi su podijelili slična iskustva: "Ne radite mi ovo iz usluge, ja to plaćam – stoga prilagodite ton ili ću poduzeti pravne korake i prijaviti vas stručnom nadzoru nad radom u autoškolama."

Drugi su savjetovali promjenu instruktora, bez obzira na okolnosti: "Instruktor je netko koga lako zamijeniš i ne vidiš više nikad u životu. Kreni trenirati zauzimanje za sebe jer će ti itekako trebati u životu. Sretno!" Jedna koirsnica podijelila je osobno iskustvo: "Imala sam istu situaciju. Pet puta sam pala na ispitu prije nego što sam smogla hrabrosti maknuti se od njega. Tajnica mu je rodbina, sa šefom je prijatelj. Kad sam napokon dobila novu instruktoricu, bila je šokirana što sam uopće pala. Položila sam odmah. Danas svaka budala može postati instruktor."

Posebno iznenađujući je komentar u kojem je instruktor nudio dodatne sate privatno, mimo autoškole, uz nižu cijenu – što otvara pitanje zloupotrebe sustava i mogućeg profita na račun kandidata. "Rekao mi je da nema šanse da prođem ispit i da mi treba još barem 10 sati. Ponudio mi je da to riješimo privatno, za pola cijene. Naravno da sam odbila – i položila iz prve."