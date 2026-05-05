Znanstvenica NASA-e tvrdi da je umrla tri puta: 'Od tog trenutka nadalje, više se nisam bojala smrti'

Ingrid Honkala, znanstvenica s doktoratom iz pomorskih znanosti koja je radila za NASA-u i američku mornaricu, tvrdi da je tri puta klinički umrla i svaki put doživjela potpuno isto iskustvo "zagrobnog života". Honkala, rođena u Kolumbiji, tvrdi da je imala prvi bliski susret s smrću već s dvije godine, kada je pala u ledeni spremnik s vodom kod kuće. Drugo iskustvo dogodilo se s 25 godina u prometnoj nesreći na motoru, a treće s 52 godine tijekom operacije kada joj je naglo pao tlak krvi. "Umjesto straha, preplavila me duboka smirenost. Panika je nestala i zamijenio ju je neopisiv osjećaj mira i tišine", opisala je Ingrid svoje prvo iskustvo. " Vidjela sam svoje malo tijelo kako beživotno pluta u vodi. Više nisam bila dijete u tijelu – bila sam nešto mnogo veće"rekla je. Najimpresivniji detalj prvog iskustva je da je, prema njezinim riječima, izvan tijela vidjela majku nekoliko blokova dalje dok je hodala prema novom poslu. Osjetila je komunikaciju s njom i to ne riječima, već sviješću. Kada je godinama kasnije ispričala majci što se dogodilo, majčina sjećanja su se savršeno poklopila.

"Majka je stigla kući i pronašla me u spremniku. Dadilja koja me trebala čuvati bila je u drugoj sobi i slušala radio, potpuno nesvjesna što se dogodilo“, rekla je Honkala za needtoknow.co.uk. Svaki put kada je "umrla", vratila se u isti mirni, bezvremenski prostor ispunjen ljubavlju, jasnoćom i osjećajem duboke povezanosti sa svime, tvrdi.

Ova iskustva potpuno su promijenila njezin odnos prema smrti. Honkala više ne strahuje od nje i smatra je samo prijelazom u dublju razinu stvarnosti. "Pokazalo mi se da svijest možda nije samo proizvod mozga, već nešto mnogo fundamentalnije. Smrt nije kraj postojanja, već prijelaz u kontinuum svijesti", istaknula je.

Kao odrasla osoba, nastavila je imati susrete s onim što opisuje kao 'Bića Svjetla' – svjetlosna bića koja s njom komuniciraju kroz svijest, a ne riječi. Unatoč ovim duboko duhovnim iskustvima, Honkala je izgradila uspješnu znanstvenu karijeru. Doktorirala je pomorske znanosti i radila za NASA-u i američku mornaricu. Kaže da su je upravo ta iskustva motivirala da znanstveno istražuje prirodu stvarnosti. "Dugo sam šutjela o svojim duhovnim iskustvima jer sam se bojala da će utjecati na moju znanstvenu karijeru. No s vremenom sam shvatila da znanost i duhovnost nisu u sukobu, one samo istražuju istu tajnu s različitih gledišta“, zaključila je, prenosi Mirror.