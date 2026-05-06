Izgradili su grad ispod grada: U 5500 skloništa 'smjestili' bazen, dječja igrališta, teretanu...

Duboko ispod ulica glavnog grada Finske, krije se cijela mreža tunela i golemih prostorija. Riječ je o bunkerima za zaštitu Finaca u slučaju vojne invazije ili nuklearne bombe, no oni nisu hladni i mračni kao što je uobičajeno u drugim zemljama. Ispod Helsinkija uređen je "grad ispod grada" pa se tako u podzemlju nalaze igraonice za djecu, saune pa čak i bazen.

Nakon Hladnog rata, većina europskih zemalja odustala je od napora izgradnje civilnih skloništa, no Finska nikada nije prestala. Zemlja je danas druga iza Švicarske po broju skloništa po glavi stanovnika. U Helsinkiju, gradu s oko 700.000 stanovnika, postoji oko 5500 skloništa za civilnu zaštitu, navodi The New York Times.

Prostrana skloništa izgrađena su nakon Drugog svjetskog rata, a kako su strojevi postajali napredniji, skloništa su postajala veća. Njih oko 50 su masivni podzemni prostori koji se svakodnevno koriste. Tamo se, između ostaloga, nalaze parkirališta, metro stanice, karting staze, prostor za kazališne predstave i umjetničke izložbe, bazen, tobogani, teretana, saune...

Osim što iz dana u dan mnogima služe za zabavu, ovi podzemni prostori mogu izdržati urušavanje zgrada i zračenje. Naime, prostori se iznajmljuju pod uvjetom da se mogu isprazniti i pretvoriti natrag u skloništa unutar 72 sata. Isti zahtjev vrijedi i za skloništa u mnogim stambenim i poslovnim zgradama u gradu. Nakon početka rata u Ukrajini, mnogi su stanovnici postali svjesniji potencijalne prijetnje. Tako su, primjerice, neki oglasi za nekretnine počeli uključivati "sklonište za civilnu zaštitu“ među standardne značajke doma.