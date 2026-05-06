VIDEO/FOTO Princeza sjela u vojni avion i poletjela: Pogledajte nevjerojatnu snimku

Španjolska princeza Leonor obilježila je važnu prekretnicu u svojoj vojnoj obuci uspješno pilotirajući borbeni zrakoplov F5 u Badajozu. Dvadesetgodišnja Leonor je 22. travnja upravljala avionom pod nadzorom instruktora u školi letenja koja se nalazi u zračnoj bazi Talavera la Real. Princeza je posjetila Školu za borbeno-napadačko krilo 23 u zračnoj bazi zajedno sa svojim kolegama iz razreda u Općoj zrakoplovnoj i svemirskoj akademiji u San Javieru, nakon što je 2023. godine započela trogodišnju vojnu obuku. Video snimljen prošlog mjeseca prikazuje Leonor kako se smiješi dok je iz kokpita pokazivala palac gore promatračima prije leta.

Bila je smirena i graciozna dok je izlazila iz aviona prije nego što se rukovala s instruktorima i pozirala sa svojim kolegama studentima. Budući da je vjerojkatna nasljednica prijestolja, Leonor će jednog dana preuzeti titulu vrhovne zapovjednice oružanih snaga i stoga mora provoditi vrijeme u svakom sektoru obrane. Kasnije ove godine, Leonor će započeti četverogodišnji sveučilišni studij politologije na Sveučilištu Carlos III u Madridu, potvrdila je kraljevska kuća.

Na španjolskom sveučilištu, Leonor će studirati humanističke znanosti, ekonomiju, sociologiju, povijest i međunarodne odnose dok se priprema za svoju budućnost kao kraljica, navodi se u priopćenju. Leonor je trenutno u završnoj fazi obuke na Općoj zrakoplovnoj i svemirskoj akademiji, koja slijedi nakon jednogodišnjeg boravka na Općoj vojnoj akademiji u Zaragozi i šest mjeseci na brodu Juan Sebastián de Elcano, školskom brodu španjolske mornarice. Prošlog srpnja, princeza od Asturije, kako je Leonor još poznata, primila je Veliki križ za pomorske zasluge od svog ponosnog oca, kralja Felipea, na prestižnoj Pomorskoj vojnoj akademiji u Marinu, Pontevedra. Nagrada je priznala njezinu predanost i povezanost sa španjolskim oružanim snagama te označila važan trenutak u njezinom kraljevskom putovanju. Veliki križ za zasluge mornarice je visoko vojno odlikovanje koje se dodjeljuje za izuzetnu službu u mornarici, prenose mediji.