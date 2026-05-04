Hrvati podijelili račune sa svadbi: Evo gdje odlazi najviše novca

Svadbe su oduvijek bile jedan od važnijih društvenih događaja, ali posljednjih godina sve češće postaju i ozbiljan financijski pothvat. Od cijene “stolice”, preko glazbe i fotografa, pa sve do dekoracija i sitnih detalja koji se lako zaborave u planiranju, ukupni troškovi mogu značajno varirati ovisno o lokaciji, broju gostiju i željama mladenaca. Dok neki parovi biraju skromnije, intimne proslave, drugi se odlučuju za raskošna vjenčanja koja nalikuju na scene iz filmova.

Upravo je pitanje troškova potaknulo jednog korisnika na Redditu da pokrene raspravu i pokuša dobiti realnu sliku cijena: “Za one koji su skoro imali svadbu, koliko vas je to sve skupa izašlo? Bar okvirno. Znam da to sve može dosta varirati, ali bar me zanima neki okvirni raspon cijena...”

Komentari su se ubrzo počeli nizati, a odgovori su otkrili poprilično širok raspon iskustava. Jedna korisnica navodi kako nije vodila točan budžet, ali procjenjuje da ih je svadba izašla između 15 i 20 tisuća eura, uz dodatne troškove poput najma apartmana. Istaknula je i važan savjet, pregovaranje oko inflacijskih klauzula u ugovorima. Kako kaže, uspjeli su ograničiti rast cijena na maksimalno 5%, što im se kasnije pokazalo kao izuzetno korisno jer je inflacija bila znatno viša od očekivane. S druge strane, neki odgovori bili su kratki i direktni – jedan korisnik je napisao da ga je svadba koštala čak 45 tisuća eura, dok drugi upozorava kako danas teško proći ispod 30 tisuća eura ako se planira “klasična” svadba.

Veliku ulogu igra i lokacija. Kako jedan korisnik objašnjava, nije isto organizirati svadbu u Slavoniji, gdje stolica može biti 40 do 50 eura, i u Opatiji gdje cijena ide i do 200 eura po osobi. On sam planira svadbu za oko 130 gostiju s procijenjenim troškom od 35 tisuća eura, uz detaljan popis troškova, od glazbe i fotografa do odjeće i popratnih događanja poput momačke i djevojačke večeri. Naravno, visoke cijene ne prolaze bez komentara. Jedan korisnik ironično se pita što točno fotograf radi za 4000 eura, uspoređujući to s umjetničkim portretima, dok drugi komentira kako cijela rasprava ponekad djeluje kao natjecanje u tome tko je više potrošio.

Ipak, ima i onih koji su pronašli ravnotežu između cijene i doživljaja. Jedan par koji je imao svadbu za 90 ljudi navodi da ih je sve zajedno izašlo gotovo 30 tisuća eura, ali naglašavaju kako im nije žao novca jer je sve bilo “filmski” i savršeno organizirano. Suprotno tome, neki su se odlučili za minimalistički pristup. Jedan korisnik opisuje svadbu s 60 do 70 gostiju koja je ukupno koštala oko 9000 eura. Umjesto klasične ceremonije, napravili su opušteni party bez pretjeranih dekoracija i dodatnih sadržaja i, kako kaže, sve je ispalo odlično.

Rasprava je također pokazala koliko se troškovi mogu “sakriti” u detaljima. Osim osnovnih stavki poput sale i hrane, tu su i bendovi, DJ-evi, rasvjeta, cvijeće, prstenje, odjeća, zahvalnice, pozivnice i brojni drugi elementi koji brzo povećavaju ukupni iznos. Jedan korisnik procjenjuje da za svadbu od oko 100 ljudi treba računati barem 60 do 100 eura po osobi samo za stolac, uz dodatne fiksne troškove poput benda i fotografa koji se ne mijenjaju s brojem gostiju. Zanimljivo je i da manja vjenčanja ponekad mogu biti proporcionalno skuplja po gostu, upravo zbog tih fiksnih troškova. Ipak, sve više parova bira upravo takav pristup, manje gostiju, ali više fokusa na iskustvo.