BURAN NASTAVAK TJEDNA

Upalile se žute uzbune: Stiže grmljavinsko nevrijeme, DHMZ izdao upozorenja za ove regije

Večernji.hr
05.05.2026.
u 22:23

U srijedu, 6. svibnja, Hrvatsku očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, uz žuta upozorenja za dio zemlje zbog nevremena i jakog juga na obali

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku u srijedu, 6. svibnja, očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz izraženije oborine na Jadranu i područjima uz njega. Prevladavat će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pri čemu će ona biti češća na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom dana moguće su i izraženije nestabilnosti. Meteorolozi upozoravaju na pljuskove s grmljavinom koji bi lokalno mogli biti intenzivniji, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Upravo zbog takvih uvjeta za dio zemlje izdana su žuta upozorenja, koja označavaju potencijalno opasno vrijeme.

Pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena nalaze se Osječka, Zagrebačka i Riječka regija. U tim se područjima očekuju nepovoljne vremenske prilike koje mogu utjecati na svakodnevne aktivnosti, osobito na otvorenom. Istodobno, Karlovačka, Gospićka, Kninska i Dubrovačka regija trenutačno su bez aktivnih upozorenja. Na Jadranu će dodatne poteškoće stvarati vjetar. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, dok će u gorju povremeno biti i jakih udara. Na moru će prevladavati umjereno i jako jugo, zbog čega su izdana žuta upozorenja za veći dio obale. Upozorenja na vjetar na snazi su za Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te područja sjeverne, srednje i južne Dalmacije, dok zapadna obala Istre ostaje bez upozorenja. Takvi uvjeti mogu otežavati pomorski promet i zahtijevaju pojačan oprez, osobito za manje brodice.

Temperature zraka bit će umjerene za ovo doba godine. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 9 i 14 stupnjeva u unutrašnjosti, odnosno od 12 do 17 na Jadranu. Najviša dnevna bit će uglavnom između 18 i 23 stupnja, dok će na istoku zemlje biti i nešto toplije. Iako se ne očekuju najviši stupnjevi upozorenja, iz DHMZ-a upozoravaju da lokalno može doći do izraženijih nevremena, pa se građanima savjetuje oprez i praćenje najnovijih prognoza.

Inače, ranije je Istramet javio da Hrvatsku čeka promjena vremena koja donosi nejednoliko raspoređene oborine uz česte lokalne pljuskove i mjestimičnu kišu. Bit će i vrlo vjetrovito. U utorak će ojačati jugozapadnjak i jugo, naročito poslijepodne i navečer. Očekuje se i više oblaka uz mogućnost mjestimične kiše, međutim kiša će biti nejednoliko raspoređena, stoga prognoze modela valja uzeti u obzir s određenim oprezom.

Još vjetrovitije vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove, ali i dulja sunčana razdoblja očekuje nas u srijedu, dok u noći na četvrtak valja očekivati šire raspoređene grmljavinske nestabilnosti, naročito na Kvarneru. I dalje će puhati jugozapadnjak i jugo. Petak i subota, prema svemu sudeći, donose sunčanije i toplije vrijeme, ali već u nedjelju s novim jačanjem južine ponovno može biti mjestimične kiše i pljuskova. Bit će relativno toplo, međutim temperature će biti značajno niže u odnosu na istok zemlje gdje bi se vrijednosti početkom idućeg tjedna mogle popeti na vrućih 30 °C.

