U ovom je sektoru prosječna plaća 1600 eura: ​​​​'Većina tih radnih mjesta je beskorisna i služi za kupnju glasova'

U ovom trenutku prosječne plaće u javnom sektoru u Hrvatskoj su oko 1600 eura neto a u privatnom su 1100 eura neto, piše jedan od korisnika Reddita pa pita zajednicu kako se osjećaju po tom pitanju. "Radite li vi za privatni ili za javni sektor? Što vi mislite da je pravedno? Kolike smatrate da bi prosječne plaće morale biti u javnom sektoru, a kolike u privatnom, što je realno", upitao je.

"Otišao sam iz javnog sektora s tom plaćom vani radit da si neki drek zaradim jer bez obzira na sve, plaće su teška katastrofa u HR", piše komentaru koji je sakupio najviše reakcija. U drugom se, pak, dodaje kako "nije fer da jedina plaća koju država uvjetuje da se diže je minimalac". Treba minimalac rasti, kaže, ali s tim povećanjem moraju natjerati privatan sektor da razmjerno diže i ostale plaće. "Po stoti put da kažem, radim u privatnom sektoru i ovakvim tempom ću uskoro biti možda malo više od minimalca plaćen, a nekad sam bio iznad prosjeka", objašnjava.

Netko je napisao i kako je ugasio tvrtku i prešao u paušalce. "Gledam da uplatim što manje u državnim proračun", ističe. Da radi u javnom sektoru i da su tamo plaće male, a u privatnom su sramota na dušu poslodavaca, također piše u jednom od stotinjak komentara ispod objave. "Postoji jednostavno rješenje, dati otkaz 30 posto zaposlenih u javnom sustavu i za razliku njihovih plaća dignuti plaće onima koji ostanu, trošak državi isti a produktivnost neće patiti ako makneš 30 posto neradnika, isto tako ukidanje hrpe izmišljenih rukovodećih mjesta. Kod privatnika uvođenje stalnih kontrola i nadzora s obzirom na to da su neki sektori jedna velika zona sive ekonomije, u slučaju prekršaja vezanih uz radne odnose strogo kažnjavati poslodavce a ne dirati radnike, objasniti Josipu koji ima restoran da se strpi 2 godine do kupnje novog BMW-a, a ne odmah nakon mjesec-dva i tako. Realno plaće i odnos prema radnicima su generalna sramota u RH, država je loš poslodavac jer ne cijeni radnike u svom sustavu već ih svakom povišicom stavlja u isti koš s uhljebima a privatnik misli da su radnici stvar kao nekad robovi pa da može s njima što poželi", objašnjava korisnik.

Netko je napisao i kako generalno nema problem s iznosima njihovih plaća, nego koliko njih dobiva tu plaću. "U školstvu, medicini, hitnim službama... daj im i veće place, ali treba ukinuti više od pola beskorisnih općina, gradova i županija. Uz začudo dobre i korisne e-građane, većina tih radnih mjesta je beskorisna i služi samo za kupnju glasova na izborima. A ono da sa srednjom školom možeš biti sabornik i možeš nikad ne doći na radno mjesto da te nitko ništa ne pita, a istovremeno primati naknade za put, odvojen život, i smještaj, neću komentirati", zaključio je.