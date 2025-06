Putnik je zahtijevao da mu prepusti mjesto u avionu: 'Pokušao me uvrijediti da bih ustao'

Putovanja zrakoplovom često znaju biti nepredvidiva, od kašnjenja i gužvi do iznenadnih situacija koje uključuju same putnike. Jedna od češćih pojava na letu je zamolba za zamjenu sjedala. I dok su neki putnici spremni rado pomoći, drugi se s razlogom pitaju zašto bi mijenjali mjesto koje su unaprijed odabrali ili platili. Tako je jedan 29-godišnjak objasnio da se avionom vraćao kući s poslovnog puta te se pobrinuo da rezervira sjedalo do prolaza da bi mogao malo protegnuti noge. Međutim, njegovo mirno putovanje brzo je bilo narušeno kada ga je drugi putnik ugledao kako sjedi sam i prišao mu s molbom za "uslugu", piše Mirror.

"Visok sam i treba mi prostor za noge. Čim sam sjeo, dolazi tip i kaže: 'Ej, frende, možemo li se zamijeniti? Cura mi je kod prozora, a ja sam u srednjem sjedalu tamo otraga'. Pogledam njegovo sjedalo, doslovno drugo najgore mjesto u avionu. Rekao sam mu: 'Oprosti, posebno sam rezervirao ovo mjesto. Tip se iznervirao i rekao da samo pokušava sjesti pokraj svoje cure", napisao je 29-godišnjak na Redditu. Autor objave mu je rekao da razumije zašto bi htio zamijeniti sjedala, ali je pokušao nježno objasniti da ne želi odustati od svoje udobnosti zbog stranca.

"Rekao je: 'Sjediš sam, čovječe. Što ti treba prolaz?'. Odgovorio sam: 'Jer sam sam platio. Tako funkcioniraju sjedala'. Tada me nazvao 'bezosjećajnim samotnjakom', što mi je bilo simpatično, s obzirom na to da je pokušao izazvati osjećaj krivnje da bi me nagovorio da se odreknem boljeg sjedala. Na kraju mu je stjuardesa morala reći da sjedne ili će biti udaljen iz zrakoplova", napisao je muškarac.

Autor je svoju objavu završio porukom. "Parovi nemaju prednost nad onima koji su unaprijed planirali. Oprostite, ali ne žalim zbog toga", zaključio je. Dok ga je većina korisnika hvalila što je ostao pri svome, neki su podijelili i vlastite priče o "privilegiranim" putnicima u avionima.

"Slična situacija se dogodila na mom 12-satnom letu iz Koreje za Toronto i kada je upitana osoba rekla ne, djevojka je počela plakati i na kraju se netko drugi u blizini zamijenio s njom. Bio sam toliko ljut što su popustili pred njezinim krokodilskim suzama, jer sada će to raditi na svakom letu. Jadna mala Azijatkinja ostala je 12 sati zaglavljena na srednjem sjedalu umjesto na prolazu zato što je jedna lijepa, mlada, bijela žena mogla zaplakati na naredbu", napisao je jedan korisnik.

"I meni se upravo to dogodilo! Ono što je prethodilo tome je da je djevojka "skočila" na sjedalo do prozora u mom prolazu i slatko se smijala jer je prva zauzela dobro mjesto. Zatim me je pitala mogu li zamijeniti mjesto s tipom koji je sjedio u srednjem sjedalu u drugom redu d bi mogli sjediti zajedno. Mislio sam, ako su stvarno htjeli sjediti zajedno, mogla je nekome ustupiti svoje mjesto do prozora za poštenu zamjenu. Rekao sam ne. Ona je odgovorila: 'Ne škodi pitati'. Možda i ne, ali nemoj očekivati da će netko prihvatiti lošije mjesto samo da bi ti dobila nezasluženu prednost", zaključio je drugi korisnik.