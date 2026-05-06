FOTO Policija mu upala u kuću na otoku i zanijemila: Pogledajte što je 30-godišnjak skrivao, odmah uhićen

Brački policajci dovršili su istraživanje nad 30-godišnjim muškarcem za kojeg se sumnja da je proizvodio i prodavao drogu. Tijekom pretrage kuće koju koristi u mjestu Selce na otoku Braču, policija je pronašla 25 stabljika marihuane, 61 gram marihuane, sjemenke marihuane te 67 halucinogenih gljiva.

Osim droge, pronađena je i oprema za uzgoj i pripremu za prodaju, među kojom su digitalna vaga, aparat za vakuumiranje i uređaj za pročišćavanje zraka. Muškarac je uhićen i odveden u policijsku postaju, a nakon dovršetka postupka bit će predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.