Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVI MALI LABORATORIJ

FOTO Policija mu upala u kuću na otoku i zanijemila: Pogledajte što je 30-godišnjak skrivao, odmah uhićen

PU splitsko- dalmatinska
VL
Autor
Večernji.hr
06.05.2026.
u 11:10

Muškarac je uhićen i odveden u policijsku postaju, a nakon dovršetka postupka bit će predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Brački policajci dovršili su istraživanje nad 30-godišnjim muškarcem za kojeg se sumnja da je proizvodio i prodavao drogu. Tijekom pretrage kuće koju koristi u mjestu Selce na otoku Braču, policija je pronašla 25 stabljika marihuane, 61 gram marihuane, sjemenke marihuane te 67 halucinogenih gljiva.

Osim droge, pronađena je i oprema za uzgoj i pripremu za prodaju, među kojom su digitalna vaga, aparat za vakuumiranje i uređaj za pročišćavanje zraka. Muškarac je uhićen i odveden u policijsku postaju, a nakon dovršetka postupka bit će predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Foto: PU splitsko- dalmatinska

Ključne riječi
policija droga PU splitsko- dalmatinska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!