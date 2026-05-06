Vučić pun hvale za srpsku vojsku: 'Da nismo ovako jaki, nagazili bi nas kao bubašvabu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je kako će njegov nadolazeći posjet Kini biti jedan od ključnih trenutaka u njegovoj političkoj karijeri, ističući da taj put ima posebnu važnost za građane Srbije. Ujedno je naglasio kako će kineski predsjednik Xi Jinping u razdoblju od mjesec dana ugostiti i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali i njega. 'To će biti posjet od pet ili šest dana. Državni, službeni posjet. Veliki kineski predsjednik, naš prijatelj Xi Jinping, u mjesec dana primit će i Trumpa i Putina i mene', rekao je Vučić za televiziju Informer, a prenosi portal Tanjug.

Prema njegovim riječima, razgovori u Kini obuhvatit će niz strateških tema - od robotike i umjetne inteligencije do vojno-tehničke, infrastrukturne i gospodarske suradnje. Poseban naglasak stavio je na obrazovanje. 'Jedna od stvari koja je važnija od svega ovoga što sam spomenuo jest kako ćemo promijeniti naš obrazovni sustav. I baš me briga tko će se ljutiti, a tko neće. Nikome se neću dodvoravati. Evo im prilike da glasaju za one koji žele zadržati status quo. Ja neću', poručio je.

Govoreći o vanjskoj politici, Vučić se osvrnuo i na odluku Srbije da ne uvede sankcije Rusiji, ustvrdivši kako bi u suprotnom bio percipiran znatno drugačije na međunarodnoj sceni. 'Da smo uveli sankcije Rusiji, bio bih proglašen najvećim demokratskim liderom svijeta', rekao je, dodajući kako bi takva odluka izostavila i unutarnje političke napetosti.

Ipak, smatra da bi time iznevjerio vlastiti narod. 'Ovako sam barem pokazao da sam bio u stanju četiri i pol godine boriti se za dušu svog naroda', naglasio je. Dodao je i da je Srbija zbog takve politike propustila određene prilike, istaknuvši kako velike sile često očekuju bezuvjetno usklađivanje s njihovim stavovima: 'Ako prvi put nešto ne učinite, odmah niste dovoljno dobri.'

Vučić je također ocijenio da zapadne zemlje ne razumiju političku dinamiku Srbije, posebno u kontekstu njezina europskog puta, za koji tvrdi da ga u velikoj mjeri održava vladajuća stranka. U drugom dijelu obraćanja govorio je o jačanju obrambenih kapaciteta zemlje, ustvrdivši da je Srbija danas višestruko snažnija nego prije petnaestak godina. 'Zato nas više nitko nikada neće napasti. Ali moramo nastaviti jačati i napredovati. Nemojte misliti da nas ne bi pregazili kao bubašvabu da nismo mnogo jači', rekao je.

Naglasio je da je modernizacija vojske rezultat gospodarskog rasta i ulaganja, podsjećajući na ranije razdoblje kada su, kako tvrdi, vojni resursi bili zapušteni ili uništavani. 'Nekad smo oružje davali besplatno i uništavali ga. Danas imamo više od 30.000 ručnih raketnih bacača u zalihama, za svakog vojnika po jedan', rekao je.

Dodao je i da dodatnu snagu Vojsci Srbije daju nabave iz inozemstva, uključujući i, kako je naveo, neka od najnaprednijih oružja dobivenih iz Izrael. Na kraju je istaknuo kako je pitanje Kosova i Metohije ponovno vraćeno u fokus međunarodnih pregovora.