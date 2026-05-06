'VIŠE NAS NITKO NIKADA NEĆE NAPASTI'

Vučić pun hvale za srpsku vojsku: 'Da nismo ovako jaki, nagazili bi nas kao bubašvabu'

Aleksandar Vučić proglasio pobjedu SNS-a na lokalnim izborima
Foto: Antonio Ahel
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
06.05.2026.
u 11:11

Naglasio je da je modernizacija vojske rezultat gospodarskog rasta i ulaganja, podsjećajući na ranije razdoblje kada su, kako tvrdi, vojni resursi bili zapušteni ili uništavani

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je kako će njegov nadolazeći posjet Kini biti jedan od ključnih trenutaka u njegovoj političkoj karijeri, ističući da taj put ima posebnu važnost za građane Srbije. Ujedno je naglasio kako će kineski predsjednik Xi Jinping u razdoblju od mjesec dana ugostiti i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali i njega. 'To će biti posjet od pet ili šest dana. Državni, službeni posjet. Veliki kineski predsjednik, naš prijatelj Xi Jinping, u mjesec dana primit će i Trumpa i Putina i mene', rekao je Vučić za televiziju Informer, a prenosi portal Tanjug.

Prema njegovim riječima, razgovori u Kini obuhvatit će niz strateških tema - od robotike i umjetne inteligencije do vojno-tehničke, infrastrukturne i gospodarske suradnje. Poseban naglasak stavio je na obrazovanje.  'Jedna od stvari koja je važnija od svega ovoga što sam spomenuo jest kako ćemo promijeniti naš obrazovni sustav. I baš me briga tko će se ljutiti, a tko neće. Nikome se neću dodvoravati. Evo im prilike da glasaju za one koji žele zadržati status quo. Ja neću', poručio je.

Govoreći o vanjskoj politici, Vučić se osvrnuo i na odluku Srbije da ne uvede sankcije Rusiji, ustvrdivši kako bi u suprotnom bio percipiran znatno drugačije na međunarodnoj sceni. 'Da smo uveli sankcije Rusiji, bio bih proglašen najvećim demokratskim liderom svijeta', rekao je, dodajući kako bi takva odluka izostavila i unutarnje političke napetosti.

Ipak, smatra da bi time iznevjerio vlastiti narod. 'Ovako sam barem pokazao da sam bio u stanju četiri i pol godine boriti se za dušu svog naroda', naglasio je. Dodao je i da je Srbija zbog takve politike propustila određene prilike, istaknuvši kako velike sile često očekuju bezuvjetno usklađivanje s njihovim stavovima: 'Ako prvi put nešto ne učinite, odmah niste dovoljno dobri.'

Vučić je također ocijenio da zapadne zemlje ne razumiju političku dinamiku Srbije, posebno u kontekstu njezina europskog puta, za koji tvrdi da ga u velikoj mjeri održava vladajuća stranka. U drugom dijelu obraćanja govorio je o jačanju obrambenih kapaciteta zemlje, ustvrdivši da je Srbija danas višestruko snažnija nego prije petnaestak godina. 'Zato nas više nitko nikada neće napasti. Ali moramo nastaviti jačati i napredovati. Nemojte misliti da nas ne bi pregazili kao bubašvabu da nismo mnogo jači', rekao je.

Naglasio je da je modernizacija vojske rezultat gospodarskog rasta i ulaganja, podsjećajući na ranije razdoblje kada su, kako tvrdi, vojni resursi bili zapušteni ili uništavani. 'Nekad smo oružje davali besplatno i uništavali ga. Danas imamo više od 30.000 ručnih raketnih bacača u zalihama, za svakog vojnika po jedan', rekao je.

Dodao je i da dodatnu snagu Vojsci Srbije daju nabave iz inozemstva, uključujući i, kako je naveo, neka od najnaprednijih oružja dobivenih iz Izrael. Na kraju je istaknuo kako je pitanje Kosova i Metohije ponovno vraćeno u fokus međunarodnih pregovora.
ME
MediciKM
11:55 06.05.2026.

Pa vi ste ti koji uvijek napadate i imate neke sulude ideje o velikoj srbiji a ona svakim danom sve manja i manja. Napadate i kada vas potjeraju onda plačete kako ste ugroženi. Čas svakom poštenom Srbinu.

