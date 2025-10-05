Povijest se ponavlja, žele svrgnuti predsjednika pa su ga optužili da je – narkobos

Tko zna, možda će Amerikanci u borbi protiv još jednoga karipskog diktatora morati koristiti – rock 'n' roll. Trenutačne tenzije između Sjedinjenih Država i Venezuele mnoge su pažljivije pratitelje geopolitike podsjetile na invaziju koju je SAD pokrenuo u Panami na samom kraju hladnog rata. Ona je završila uhićenjem čelnika te države Manuela Noriege nakon što su mu Jenkiji danima ispred skrovišta puštali glasnu glazbu tjerajući ga da se preda, što je on učinio te je završio u američkom zatvoru. No, upozoravaju stručnjaci, čak kad bi predsjednik Venezuele Nicolás Maduro na kraju i završio poput Noriege, ta bi zemlja bila bitno teži zalogaj za američku vojsku od tadašnje Paname.