ESKALACIJA NA VRHUNCU

Povijest se ponavlja, žele svrgnuti predsjednika pa su ga optužili da je – narkobos

Autor
Dino Brumec
05.10.2025.
u 20:00

Američke su vlasti još 2020. protiv Madura podignule optužnicu zbog navodnog sudjelovanja u višedesetljetnom narkoterorizmu i međunarodnom krijumčarenju kokaina – za njega nude 50 milijuna dolara

Tko zna, možda će Amerikanci u borbi protiv još jednoga karipskog diktatora morati koristiti – rock 'n' roll. Trenutačne tenzije između Sjedinjenih Država i Venezuele mnoge su pažljivije pratitelje geopolitike podsjetile na invaziju koju je SAD pokrenuo u Panami na samom kraju hladnog rata. Ona je završila uhićenjem čelnika te države Manuela Noriege nakon što su mu Jenkiji danima ispred skrovišta puštali glasnu glazbu tjerajući ga da se preda, što je on učinio te je završio u američkom zatvoru. No, upozoravaju stručnjaci, čak kad bi predsjednik Venezuele Nicolás Maduro na kraju i završio poput Noriege, ta bi zemlja bila bitno teži zalogaj za američku vojsku od tadašnje Paname.

narkobos Donald Trump SAD Venezuela Nicolás Maduro

NI
niko041
20:23 05.10.2025.

Nemoj nesto da pisete protiv jenkija. Jer tata Tramp uvodi sankcije

AN
Anton20
20:32 05.10.2025.

I trebaju sada da dođu ameri da im uljepšaju źivot.

KA
karijes
20:21 05.10.2025.

Venezuela je tipični primjer što komunistički degenerici, teroristi mogu napraviti jednom narodu i od jedne prekrasne zemlje, bogate, zemljopisnom super lokacijom, ugodnom klimom napraviti zemlju gladnih, siromašnih, obespravljenih.

Russian missile and drone strike in Kyiv
22
MODERNO RATOVANJE

Može li se stati na kraj ruskim dronovima? 'Obrana postoji, ali ona je često skuplja od ofenzive'

Sustavi poput Rheinmetall Skyrangerplatforme za borbu protiv dronova već su uključeni u podršku ukrajinskoj obrani. Mnogi proizvođači oružja imaju slične tehnologije na raspolaganju. Müller također upućuje na sustave kamikaza dronova, čiji je cilj srušiti protivničke letjelice udarom iz zraka, te na energetske topove koji koriste snažne lasere ili mikrovalove za uništavanje cilja ili uništavanje elektronike dronova u letu.

