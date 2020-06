Povrat poreza na dohodak bit će isplaćen do idućega petka, ukupno iznosi 1,2 milijarde kuna

Ministar financija Zdravko Marić u četvrtak je uoči sjednice Vlade izjavio kako se do 26. lipnja planiraju isplatiti svi povrati poreza na dohodak građanima, a ukupno će im biti isplaćeno oko 1,2 milijarde kuna.

Isplate povrata poreza na dohodak započele su 12. lipnja, a planirano je da budu završene do petka, 26. lipnja, rekao je Marić. Najavio je i da će u utorak biti isplaćen regres javnim i držanim službenicima.

Porezna uprava je u petak, 12. lipnja, započela s isplatom povrata poreza na dohodak za prošlu godinu, a više od 569 tisuća građana treba dobiti ukupno više od 1,1 milijardu kuna povrata poreza.

Po podacima Porezne uprave, na dan 10. lipnja za ukupno 638.375 poreznih obveznika-građana proveden je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2019. godinu, a većina njih je dobila ili ovih dana treba dobiti i rješenje o godišnjem obračunu. Naime, do 10. lipnja otpremljeno je 578.206 rješenja o godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2019. godinu iz posebnog postupka utvrđivanja poreza.

U posebnom je postupku kod ukupno 569.197 građana utvrđena razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 1,135 milijardi kuna, dok je kod ukupno 59.896 utvrđena razlika poreza i prireza na dohodak za uplatu u iznosu od 107,09 milijuna kuna, naveli su iz Porezne uprave.

Naime, Porezna uprava zadnjih nekoliko godina primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, što znači da većina poreznih obveznika - građana nema obvezu samostalno predavati godišnju poreznu prijavu, već obračun za njih automatski rade poreznici.

Porezna uprava će privremeno porezno rješenje u posebnom postupku o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u 2019. dostaviti poreznim obveznicima prema adresi njihova prebivališta ili uobičajenog boravišta iz službenih evidencija kojima raspolaže, i to najkasnije do 30. lipnja, te će po njihovoj dostavi (najkasnije do 30. lipnja) izvršiti povrat poreza na dohodak ako porezni obveznici ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza, navode iz Porezne uprave.