Otac mi je poginuo u proboju iz Kerestinca, majka otišla u partizane, a mene je u vihoru rata čuvala jedna Njemica

PREMA PODACIMA EUROPSKE KOMISIJE

Kao suho zlato: Ovu namirnicu Hrvati plaćaju najviše u EU, cijena je za 136 posto viša od prosjeka

Ovog je siječnja zabilježen blagi pad cijene, litra košta 11,46 eura, no to je i da više od europskog prosjeka i to za 79 posto i čak 162 posto više od najjeftinijeg španjolskog maslinovog ulja