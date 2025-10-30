Povijesni potez u Njemačkoj: Hoće li radnici sada imati 'dostojanstven život'?

Minimalna plaća u Njemačkoj povećava se na 13,90 eura po satu 1. siječnja 2026. godine. Daljnje povećanje na 14,60 eura uslijedit će godinu dana poslije, odlučila je jučer Savezna vlada u Berlinu. Ovo je najveće povećanje minimalne plaće od njezina uvođenja prije deset godina. Odluka se temelji na preporuci Komisije za minimalnu plaću, u kojoj predstavnici poslodavaca i zaposlenika zajednički raspravljaju o prilagodbi. Nakon intenzivnih rasprava panel se u lipnju suglasio o dvofaznom povećanju. Minimalna plaća trenutačno iznosi 12,82 eura.



Socijaldemokratska partija (SPD) snažno se zalagala za značajnije povećanje na 15 eura već sljedeće godine, kao manji partner u vladajućoj koaliciji koju predvodi demokršćanska unija (CDU/CSU). Povećanje na 15 eura "prouzročilo bi ozbiljnu ekonomsku štetu u najduljoj ekonomskoj krizi od osnutka Savezne Republike", rekao je Oliver Zander, predsjednik udruge poslodavaca Gesamtmetall. I druge udruge poslodavaca bile su protiv povećanja. Povećanje se temelji na Direktivi EU o minimalnoj plaći, koja je usvojena u listopadu 2022. godine. Direktiva propisuje da svaka država članica EU mora uvesti minimalnu plaću koja osigurava da zaposlenik s punim radnim vremenom zarađuje najmanje 60 posto srednje plaće svih zaposlenika s punim radnim vremenom u toj zemlji.