Povećavaju se naknade javnih bilježnika za većinu ovršnih postupaka

Ministarstvo pravosuđa prošlog je tjedna u javnu raspravu uputilo izmjene Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku koji donosi višu javnobilježničku naknadu u postupcima s ovršnim zahtjevima do 5000 kuna.

Po pravilniku donesenom u veljači prošle godine, nakon izmjena Ovršnog zakona, javnim je bilježnicima u postupcima do 5000 kuna za niz radnji, od zaprimanja prijedloga za ovrhu do izdavanja potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti, propisana naknada od 100 kuna. Za postupke veće vrijednosti, one između 5000 i 50.000 kuna, naknada za iste radnje iznosila je 150 kuna, a za više odštetne zahtjeve mogli su naplatiti naknadu od 200 kuna plus jedan posto na razliku iznad 50.000 kuna. Najniža utvrđena naknada, ona od 100 kuna, sada se briše, pa će javni bilježnici i za postupke do 5000 kuna naplaćivati naknadu od 150 kuna. A riječ je o najvećem broju ovršnih postupaka, jer po podacima Fine, 80 posto svih ovršnih postupaka odnosi se na dugove do 2500 kuna.

Istodobno, s 25 na 75 kuna podiže se predujam ovih troškova koji je ovrhovoditelj dužan platiti u roku od osam dana po pozivu javnog bilježnika. No javni bilježnici više neće moći naplaćivati troškove drugog i svakog sljedećeg pokušaja dostave rješenja korisnicima, nego će im sve pokušaje pokrivati jedinstveni iznos predujma. Iako je logičan zaključak da veće javnobilježničke naknade znače i skuplji ovršni postupak za ovrhe najnižih vrijednosti, u Ministarstvu pravosuđa i uprave tvrde kako nova pravila u većini slučajeva ne znače poskupljenje. Izmjenama Pravilnika se, kažu nam, pristupilo nakon analize koja je uputila na velik broj predmeta u kojima ovrhovoditelji pred sudovima naknadno potražuju naplaćene troškove.

– Budući da se u trenutačnom sustavu ovrhe trošak drugih i svih daljnjih dostava ostvaruje pred sudom, što generira dodatni trošak za ovršenike te se povećava opterećenost suda, u cilju povećanja učinkovitosti ovršnog postupka i optimizacije materijalnih troškova javnih bilježnika predlaže se uvođenje jedinstvene javnobilježničke naknade u iznosu od 150 kuna za iznose do 50.000 kuna – stoji u dopisu Ministarstva. Ističu da je u predujam sada inkorporiran trošak eventualne druge i svih daljnjih dostava, uz napomenu kako u 70 posto slučajeva javni bilježnici provode barem dvije dostave.

– Time bi se eliminirao velik broj predmeta pred sudovima u kojima ovrhovoditelji naknadno potražuju te troškove, što u većini slučajeva smanjuje trošak ovrhe za ovršenike – kažu iz Ministarstva.

Prevedeno, znači da se povećani trošak ovrhe priprema samo onima koji ne izbjegavaju dostave. A takvih "naivaca" je među ovršenicima samo 30 posto.

