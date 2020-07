Potvrđena optužnica za trostruko ubojstvo: Filip Zavadlav traži da mu suđenje počne što prije

Potvrđena je optužnica protiv Filipa Zavadlava. Potvrdio nam je to njegov odvjetnik, Branko Šerić.

- Održano je optužno vijeće pred Županijskim sudom u Splitu. Filip i ja smo sudjelovali video-linkom iz Gospića. Trajalo je kratko. Tužitelj je ponovio svoje navode iz optužnice, ja svoje iz obrane, a Filip nije punio govorio. Tražio je samo da suđenje započne što prije - rekao nam je Šerić.

Filip Zavadlav optužen je da je 11. siječnja 2020. godine u Splitu, prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata Stanislava i njega, protupravno nabavio automatsku pušku kojom je ubio Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Pajića.

Terete ga za pet kaznenih djela: tri kaznena djela teškog ubojstva, kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Tužiteljstvo je zaključilo kako je Filip Zavadlav sve dobro isplanirao, nabavio krajnje ubojitu pušku i veliku količinu municije. U njegovom mobitelu pronađeni su video zapisi na kojima je snimljen kako na nepoznatom i nenaseljenom mjestu u ruci drži automatsku pušku, najvjerojatnije kalašnjikov, i ispucava više streljiva u improviziranu metu, odnosno metalnu bačvu na udaljenosti od 50 m.

Tužiteljstvo navodi kako je nakon što je nabavio oružje i municiju započeo s vježbanjem i pucanjem.

"Čudno je da okrivljenih koji je do sada bio relativno mirna osoba, koja nije pokazivala nikakvu sklonost prema vatrenom oružju sada odjednom nabavio tako vrlo ubojite oružje s velikom količinom municije. Napravio je to isključivo u cilju izvrši da nakon što je efikasno uvježbao korištenje puške, istu uporabi onako kako je to i učinio" piše u optužnici.

"Donio je čvrstu odluku. Nije mu svrha i cilj bila nikakvo nasumice pucanje već samo ono prema točno utvrđenog cilju i određenim osobama. Zato se pripremio, ne samo što se tiče uporabe automatske puške kalašnjikov, već se u svom iznajmljenom stanu za tu unaprijed planiranu i donesenu odluku dodatno uredio. Nekoliko dana ranije, posjetio je frizera, ošišao dugu kosu na kratko. Obukao je uredno obuću i odjeću i uzeo potrebne torbe s oružjem. Kako je okrivljenih sve prethodno utvrdio i isplanirao to je hladnokrvno i realizirao" piše u optužnici.

Došao je na trg Šperun neposredno prije no što su na motociklu naišle njegove žrtve Marin Boban i Jurica Torlak. Pucao je i na licu mjesta usmrtio Marina Bobana, a Jurica Torlak je bio teško ranjen ali pobjegao je. Preminuo je poslije u vozilu hitne pomoći.

Zavadlav ga nije pronašao i nastavio je dalje do Kamenite ulice. Prije no što je pucao u svoju zadnju žrtvu, zvonio je na kućna vrata Alda Malvasije. Tražio je njegovog sina Jeru, ali nije ga pronašao pa je nastavio dalje. U Radmilovićevoj ulici pored njega je prošao motocikl na kojem je bio Marin Božić Pajić. Pucao je i u njega, a kada je pao, došao je provjeriti kakav je rezultat njegove pucnjave.

"Okrivljenik je iskazao veliku odlučnost hladnokrvnost i ustrajnost u svom pomno isplanirano postupanju" drži tužiteljstvo.

Filip Zavadlav uhićen je istog dana. Nad njim je provedena istraga. Tijekom ispitivanja odlučio je ne iznositi obranu, odnosno braniti se šutnjom. Automatska puška kojom su počinjena ubojstva i pripadajući spremnik pronađeni su u Ulici Nazorov prilaz kod PVC kontejnera za miješani komunalni otpad. Tijekom istrage ispitano je čak 25 svjedoka, pribavljena su sva naložena vještačenja, izuzeti snimci s nadzornih kamera.

Provedeno je i kombinirano psihijatrijsko - psihološko vještačenje u Klinici za psihijatriju Vrapče. Vještaci su ustvrdili kako je prije počinjenja djela Zavadlav bio u stanju povećane emocionalne tenzije, zabrinutosti, sniženog raspoloženja čak do razine suicidnih promišljanja. Bio je u strahu, izgubio je na težini, nije mogao spavati, nalazio se u stanju stresa. Nije bio sposoban shvatiti značenje svog postupanja i upravljati svojom voljom u potpunosti. Vještaci su mišljenja da je bio bitno smanjeno ubrojiv.

Iako je odvjetnik Šetić tražio da mu se ne sudi pred Županijskim sudom u Splitu, Vrhovni je sud to odbio. Suđenje će se odvijati na splitskom sudu, ali Filip Zavadlav neće biti smješten u zatvoru na Bilicama.

- Gotovo je sigurno da neće na Bilice, iz sigurnosnih razloga. S obzirom na to da on mora biti nazočan na glavnoj raspravi, na svako će ga ročište dovoziti iz Gospića – kaže Branko Šerić.

VIDEO: Tko je Filip Zavadlav?