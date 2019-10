Potvrđena i treća optužnica protiv Zdravka Mamića

Potvrđena je i treća optužnica protiv Zdravka Mamića a kojom ga se tereti da je s računa Dinama u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura i koristio za osobne svrhe. Riječ je, po optužnici, o novcu od prodaje igrača uplaćivanom na račun za koji Dinamo nije niti znao. Ujedno, Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku prihvatilo je zahtjev optužbe te je odlučeno da se spoje druga i treća optužnica protiv Mamića.

- Kao što vidite opet sam loše prognozirao, na ovom sudu se pravo drugačije tumači nego kako ga ja tumačim. Prvo je odbijen naš prijedlog za odbijanje nezakonitih dokaza i spisa. To su dokazi optužnice od 1 do 35. Radi se o spornom dokazu koji je prikupio USKOK koji nije nadležan za vođenje postupka u ovom pravnom procesu i to putem one osobe koja ne ispunjava uvjete da bude zamjenik ravnatelja USKOK-a. Sada postoji pravo žalbe u roku od tri dana kada dobijemo pisani otpravak i naravno da ćemo koristiti to pravo - kazao je okupljenim novinarima Mamićev branitelj Veljko Miljević.

Dodao je i kako je 'nemoguće protezati jurisdikciju ukoliko je počinitelj djela nedostupan državnim tijelima Republike Hrvatske', a ne zna ni kako će to biti obrazloženo u pisanom rješenju. Kazao je i da je po drugoj optužnici odbijeno izručenje jer se radi o kaznenom djelu protiv gospodarstva te ni Hrvatska ni BiH nemaju pravo izručivati vlastitog državljanina.

Vodit će se tako jedan postupak. U drugoj su optužnici, podsjetimo i Zdravkov brat Zoran Mamić, te sin Mario Mamić kao i Damir Vrbanović kao i Nikky Arthur Vuksan.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac objasnio je da kada se stvore svi zakonski uvjeti Mamiću se može suditi u odsutnosti nakon što Vrhovni sud BiH potvrdi da ga neće izručiti.