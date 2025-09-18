Naši Portali
NAKON PUCNJAVE

Potresno svjedočanstvo iz Beča: 'Ležale su u lokvama krvi, a dječak je sjedio na kauču'

18.09.2025.
u 11:21

Stravična obiteljska tragedija potresla je bečki okrug Leopoldstadt kada je 44-godišnji muškarac usmrtio suprugu te teško ranio kćer i još jednu osobu. U središtu kaosa, susjed Oliver (33) postao je neočekivani heroj, spasivši malenog dječaka iz stana užasa.

Golema tragedija dogodila se u utorak navečer u bečkom okrugu Leopoldstadt. Oko 19:30, 44-godišnji muškarac srpskog podrijetla usmrtio je pištoljem svoju 44-godišnju suprugu. U napadu je teško ranio i njihovu 24-godišnju kćer te 26-godišnjeg muškarca. Kao motiv navodi se razvod bračnog para. Liječnici su izjavili kako se teško ozlijeđena mlada žena i dalje bori za život, a njezino stanje je izuzetno kritično.

Dok se odvijao horor, susjed Oliver (33) vraćao se iz kupnje. Čuvši lupkanje i pozive u pomoć, ušao je u stan i zatekao stravičan prizor. "Bilo je puno krvi. Dvije žene ležale su na podu", ispričao je potreseni Oliver za austrijski Heute. U tom kaosu, njegov pogled pao je na malenog dječaka. "Moj prvi cilj bio je izvući dječaka od tri ili četiri godine koji je sjedio na kauču", rekao je. Dijete je, unatoč svemu, mirno sjedilo, vjerojatno u potpunom šoku i nesvjesno razmjera tragedije.

Ne razmišljajući o opasnosti, Oliver je zgrabio preplašenog dječaka i obiteljskog psa maltezera te ih odveo na sigurno. Tek nakon što je zbrinuo dijete, vratio se i dočekao naoružane policajce koje je uputio na mjesto zločina. Njegova hrabrost spriječila je daljnju traumu za dijete. "Nisam mogao spavati cijelu noć, još se tresem. Nikad nisam mislio da ću se naći u takvom krvoproliću", priznao je heroj iz susjedstva, čiji će čin ostati jedina svijetla točka ove mračne priče.

Nakon zločina, 44-godišnji napadač pobjegao je u srebrnom Mercedesu, no njegov bijeg bio je kratak. Policija ga je pronašla mrtvog u vozilu, nekoliko metara od mjesta zločina, nakon što je presudio sam sebi. Tragediju čini još strašnijom činjenica da je kći napadača, koja se sada bori za život, možda naslutila što slijedi. Istoga dana u liftu je susjedima rekla: "Nemojte se iznenaditi ako danas postane glasnije. Moji se roditelji razvode", što sada zvuči kao zlokobno upozorenje na nezapamćeni zločin.

