Baka tijelom spasila unuka i poginula: Spasioci izvlačili dječaka iz ruševina nakon potresa

Albaniju su rano jutros pogodila dva snažna potresa jačine 6,4 i 6,5 stupnja po Richteru, a tamošnji mediji pišu kako je nekoliko osoba stradalo dok je više od tristo ozlijeđenih.

Na društvenim mrežama pojavila se potresna snimka na kojoj albanski spasioci iz ruševina pokušavaju izvući dijete.

Donji dio tijela djeteta ostao je pod ruševinama koje su nastojali razmaknuti kako bi izvukli dječaka.

Spasilačka služba lokalnim je medijima priopćila da je jedna od žrtava potresa bila starija žena koja je uspjela spasiti unuka zaklonivši ga tijelom.

Mediji pišu i kako su dva dječaka na kraju spašena iz ruševina.

#Earthquake: Citizens and firefighters rescue the boy from the ruins of a palace in #Thumana, #Albania. - @LastQuake pic.twitter.com/cV1KYx1mgk