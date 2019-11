Potresi razaraju Albaniju, traže ljude pod ruševinama: Ovo je dramatičan trenutak

Područje Albanije pogodio je razoran potres. Potres magnitude 6.4 po Richteru imao je epicentar između Drača i prijestolnice Tirane, na deset kilometara dubine. Osjetio se i u Hrvatskoj. Potres se dogodio nešto prije 4 sata ujutro i izazvao je veliku materijalnu štetu, ima mrtvih i ozlijeđenih. Zgrade u centru Drača su se urušile, a spasilačke ekipe su na terenu i pokušavaju pomoći ljudima koji su zarobljeni ispod ruševina.

9:25 – "Javljaju nam se svi prijatelji Albanije. Premijer Conte i premijer Mitsotakis poslali su zrakoplove s timovima za pomoć. Predsjednik Macron i predsjednik Erdogan nude pomoć", napisao je albanski premijer Edi Rama na Twitteru.

8:57 – Najmanje šestoro ljudi poginulo je u potresu, priopćeno je iz albanskog Ministarstva obrane. Tijela još dvoje ljudi izvučena su iz ruševina zgrade u Draču, gdje je ranije poginula još jedna osoba. Osim troje poginulih u Draču, dvoje ljudi poginulo je u Tumani, a jedna u Kurbinu. Ozlijeđeno je više od 300 ljudi, javljaju lokalni mediji. Među poginulima je 10-godišnja djevojčica i jedna 18-godišnjakinja.

8:33 – Kako javlja EMSC, još jedan potres zabilježen je 26 km sjeverno od Drača u Jadranskom moru. Bio je magnitude 4.6 po Richteru.

Ovo je najveći potres u Albaniji u zadnjih 40 godina.

8:30 – Do sada su potvrđene četiri žrtve potresa u Albaniji. Spasilačke ekipe pronašle su tijelo 18-godišnje djevojke pod ruševinama srušene zgrade u Draču. Još dvije žrtve potvrđene su u Thumaneu, gradu 30 km sjeverno od Tirane. Jedan je čovjek pronađen mrtav u Kurbinu, nakon što je tijekom potresa skočio s balkona svog stana usred panike. Još desetak osoba zarobljeno je ispod ruševina u Draču.

Vlasti su također potvrdile 325 ozlijeđenih osoba. U cijeloj zemlji prijavljena je velika šteta. Spasilačke ekipe i stanovnici rade na spašavanju ljudi zarobljenih pod ruševinama, javlja portal exit.al.

8:24 – "To je dramatičan trenutak u kojem ipak moramo ostati mirni, stajati jedni uz druge i zajedno izdržati ovaj potres. Učinit ćemo sve što je u našoj moći, a uz velike prijatelje na našoj strani prevladat ćemo ovu situaciju", napisao je albanski premijer Edi Rama na Twitteru.

8:18 – Podrhtavanja tla ne prestaju. Novi potres od 3,5 po Richteru zabilježen je 23 km od Drača. Na ulicama je vojska i spasilačke službe koje traže ljude ispod ruševina

8:16 – Kako javlja CNN, poginulo je najmanje troje ljudi, dok se brojka ozlijeđenih popela na 140.

8:00 – Kako javlja EMSC u proteklih 8 sati Albaniju je zatreslo 15 potresa. Jedan od jačih je onaj od 5,4 po Richteru koji je bio oko 7,08 na 10 km dubine. Kako pišu albanski mediji, više je poginulih, a deseci su ozlijeđeni.

"Noćas, 26. studenoga 2019. godine u 3 sata i 54 minute na seizmografima Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježen je razoran potres s epicentrom kod Drača u Albaniji. Magnituda potresa iznosila je 6.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru bio je IX. stupnja. Potres je probudio građane diljem Dalmacije i osjetio se diljem Hrvatske te u Republici BiH", izvijestili su iz Seizmološke službe.

Žena u strahu skočila sa zgrade

Jedna je osoba preminula u gradu Kurbinu, na sjeveru Albanije, nakon što se uspaničila i skočila iz zgrade, rekla je glasnogovornica ministarstva obrane, javlja Reuters.

Top Channels reports about the fist casualties: a person jumped from the balcony.



While Ora News about 3 victims in Durres area https://t.co/QHu01bQqra#earthquake #Albaniahttps://t.co/gdhjlP0Ph1 — Celik Rruplli (@Celikso) 26. studenoga 2019.

Videosnimke stavljene na društvene mreže pokazuju strašne prizore urušavanja zgrada u Draču. Glasnogovornik albanske vlade rekao je za Reuters da je najveća šteta na zgradama u Draču, a da je nekoliko ljudi primljeno u bolnicu u Tirani.

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore objavio je da je potres mogao izazvati veliku materijalnu štetu na području epicentra. “Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ove regije, magnitude potresa i dubine hipocentra, ovaj potres mogao je izazvati velike materijalne štete u epicentralnom području”, priopćeno je iz Zavoda.

Potres se najjače osjetio u Podgorici i Ulcinju. Riječ je o drugom potresu u nešto više od dva mjeseca koji je pogodio Albaniju. Potres magnitude 5,6 pogodio je tu zemlju 21. rujna, a ministarstvo obrane tada je reklo da se radi o najjačem potresu u Albaniji u posljednjih 30 godina.

"Bilo je to snažno podrhtavanje, predmeti su padali po podu", javlja jedan svjedok EMSC-a iz Albanije. "Bilo je šokantno, užasno", napisao je drugi. "Jako se osjetilo. Bio sam na osmom katu zgrade kad se dogodio potres", kaže svjedok. "Spavao sam i probudilo me. Bilo je jako i trajalo je", "Tako jak potres! Nismo mogli ni izaći iz stanova! Neka nam Bog pomogne svima", samo su neki od komentara.

Dubrovčani na društvenim mrežama objavljuju kako je riječ o potresu koji ih je probudio i kako su se stvari u njihovim domovima tresle i padale s polica, javlja Dubrovački dnevnik.

Jedan ozlijeđeni muškarac rekao je za News24 TV da su njegova kći i nećaka bile među zarobljenima u srušenom stambenom objektu. "Razgovarao sam s kćeri i nećakinjom telefonom. Rekli su da su dobro i da čekaju pomoć. Nisam mogao razgovarati sa svojom ženom", rekao je muškarac.

Jedan od svjedoka za Reuters opisao je kako su ljudi bježali od stambenih zgrada u Tirani, a neki su nosili male bebe u rukama. Nestalo je struje u nekoliko četvrti. "Bili smo budni zbog prethodnih potresa, ali posljednji nas je protresao. Sve je neprestano padalo po kući ", rekao je Refik, stanovnik Tirane za Reuters o onome što se dogodilo u njegovu stanu na šestom katu.