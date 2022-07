velika tuga

Potresna ispovijest oca male Kiare: Gledali smo svaki njen udah i treptaj, bilo nam je jasno da više nema spasa

Nisu nam rekli sve rizike posljednje operacije već su konstatirali da je to najbolje za Kiaru i da joj od toga može biti samo bolje. Mi smo znali koliko nam je dijete bolesno i da tu nema lijeka, ali boli me što su zadnje moje riječi, koje sam svojem djetetu u prisebnom stanju, bile zapravo bile laž, a da to nisam znao. S time ću morati živjeti do kraja života – kaže Valentino