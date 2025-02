Potres u IDS-u: Dio članova želi rušiti vodstvo stranke

Sabor IDS-a koji se danas održava povodom 35. rođendana te stranke, kako stvari stoje, neće proći u slavljeničkom raspoloženju. U sklopu radnog dijela Sabora IDS-ovci trebaju glasati i o povjerenju Predsjedništvu stranke koje broji devetnaest članova. Zaostatak je to od prije desetak mjeseci kada je Sabor na kojemu bi se potvrdilo vodstvo trebao biti održan, ali to se nije dogodilo jer nije bilo kvoruma. Riječ je o tijelu koje broji oko 280 članova.

Znakovit tajming

Više izvora iz IDS-a potvrdilo nam je kako se okuplja kritična masa nezadovoljnika u stranci, koji će danas biti protiv potpore vodstvu, time i predsjedniku stranke Daliboru Pausu. Kako će glasanje proći teško je prognozirati. Izvori iz aktualnog vodstva kažu kako su uvjereni da će Paus i dalje ostati na čelu stranke i da neće doći do većih lomova. A izglasavanje nepovjerenja vodstvu i šefu u trenutku kada se stranka priprema za lokalne izbore bio bi popriličan lom. I pravo je pitanje zbog čega se dio stranke odlučio na takav potez u ovom trenutku. Izvori iz IDS-a s kojima smo jučer razgovarali upiru prstom u počasnog predsjednika IDS-a Ivana Jakovčića i bivšeg šefa stranke, aktualnog župana Borisa Miletića. – Žele srušiti aktualnu garnituru da bi kontrolirali procese unutar stranke i da bi se borili za svoje interese – kaže izvor iz IDS-a.

U slučaju "rušenja" Pausa i njegovog vodstva srušila bi se i nedavno donesena odluka stranke da Paus bude kandidat za istarskog župana. Tako bi se otvorio put da stranka podrži aktualnog župana i svog bivšeg šefa Borisa Miletića, što je želja i ideja jednog dijela IDS-a, komentiraju izvori. Zanimljivo je i da je Paus dobio potporu za kandidaturu za župana od pet podružnica IDS-a, ali ne i od dvije među kojima je ona najveća, zajednica podružnica stranke Bujštine i Poreštine.

Vladajuća većina

To znači da su mu potporu uskratili i bivši europarlamentarac Ivan Jakovčić i novigradski gradonačelnik Anteo Milos, ali i porečki gradonačelnik i saborski zastupnik Loris Peršurić pa je jedno od pitanja i "kontrolira" li Paus sve zastupnike IDS-a u Hrvatskom saboru. A što nije nebitno pogotovo dođe li nakon lokalnih izbora možda i do pokušaja slaganja nove vladajuće većine. Miletić je, podsjetimo, iz IDS-a izašao nakon zadnjih lokalnih izbora nakon što je upravo Paus kao novi lider stranke protiv njega pokrenuo stegovni postupak. Od tada do danas Miletić županiju vodi kao nezavisni kandidat. I od tada do danas Paus ima unutarstranačkih problema. Da ne uživa povjerenje svih u stranci nije tajna. Ne tako davno imao je problema i kod izglasavanja potpore Zoranu Milanoviću za predsjednika države, a spočitavao mu se i izostanak rezultata. Stranka je na parlamentarnim izborima pala na dva zastupnika, a nemaju više niti svog europarlamentarca. Oslabili su i na lokalnoj razini.

