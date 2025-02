SDP-ova saborska zastupnica upala u tajne mjere, a sve počelo zbog jedne bijesne majke?

Barbara Antolić Vupora, SDP-ova saborska zastupnica, koju je stranka suspendirala sa svih funkcija, nakon što je u utorak uhićena jer ju se sumnjiči za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti, u srijedu ujutro dovedena je u USKOK na ispitivanje. Iskaz je davala oko 45 minuta, iznijela je obranu, a po svemu sudeći USKOK će za nju tražiti određivanje istražnog zatvora. Potvrdio je to njezin odvjetnik Goran Vučetić. – Ne mogu govoriti o sadržaju obrane moje klijentice, jer mi to zakon brani, no ono što mogu reći i što čitam u komentarima jest pretpostavka da se sve svodi na jednu banalnu stvar. Jučer sam rekao da od miša radimo slona, a sad moram reći da je miš velika životinja u odnosu na ovo, a to je buha. Moja klijentica ima u Varaždinu kuću, kupila je staru trošnu kuću kreditom koji još vraća, odlučila ju je renovirati. Dio novca za renovaciju ona i suprug dobili su od nasljedstva, a drugi dio preko natječaja za zaštitu fasada i smanjenje ugljičnog otiska. Ona je čak i Povjerenstvo za sukob interesa pitala je li joj taj natječaj dostupan jer je saborska zastupnica, a odgovorili su joj da je natječaj dostupan svima. No u jednom trenutku javila se inspekcija i tu počinje jedna vrsta hajke – kazao je Vučetić.

Prema onom što je do sada poznato, inspekcija koju Vučetić spominje u priču oko bespravne gradnje uključila se nakon poziva susjeda Antolić Vupore, a da je riječ o bespravnoj gradnji, navodno je spominjao i Anđelko Stričak, HDZ-ov župan varaždinski, koji je i sam imao problema sa zakonom zbog pijanstva i tučnjava. Bilo kako bilo, Antolić Vupora je u problemu zbog te kuće jer se sumnja da ju je bespravno nadograđivala i rekonstruirala. Zbog toga joj je 3. lipnja 2024. građevinska inspekcija zabranila daljnje radove te ju je upozorila na mogućnost pokretanja prekršajnog postupka. No kako se sumnja, umjesto da posluša inspekciju i obustavi radove, Antolić Vupora je od Vlade Podbrežničkog, koji je u to vrijeme bio privremeni pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalne poslove Grada Varaždina, zatražila da joj žurno i bez obzira na neispunjavanje zakonskih uvjeta, izda građevinsku dozvolu, a on je, kako se sumnja, na to i pristao.

Nadalje, sumnja, se da je SDP-ova saborska zastupnica, sukladno dogovoru s Podbrežničkim te uz pomoć Jagode B., stalne sudske vještakinje, 7. lipnja 2024. podnijela novi zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole, a postojeće nedostatke je, kako se sumnja prikrila nepodobnim projektom. Podbrežnički je pak predmet uzeo u rad iako je, prema sumnjama istražitelja, bio svjestan da nisu ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole, koja je na koncu ipak izdana 12. lipnja 2024.. Nakon što je dozvola postala pravomoćna, okončan je postupak koji je protiv Antolić Vupore pokrenula građevinska inspekcija. Nadalje, sumnja se da je u listopadu 2024. Jagoda B. u ime Antolić Vupore zatražila uporabnu dozvolu i to žurnu jer je prijetila opasnost da izgubi sredstva koja su se dodjeljivala iz Fonda za energetsku obnovu. Kako se sumnja, Pobrežnički je i taj put izašao u susret SDP-ovoj saborskoj zastupnici te naveo da je obavio tehnički pregled i da je sve u skladu sa zakonom iako tehnički pregled nije obavio.

Inače, Podbrežnički je zapravo, kako se neslužbeno čuje, bio inicijalna meta USKOK-ove istrage i to zbog sumnji da je izdavao građevinske dozvole određenim osobama, a da nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke za to. Zbog toga su ga istražitelji počeli tajno pratiti i prisluškivati, a po onom što se neslužbeno čuje, Antolić Vupora je s pričom oko svoje kuće zapravo upala u tajne mjere. Nadalje, neslužbene informacije kažu i da se državni aparat usmjerio na Podbrežničkog zbog jedne bijesne majke čiji sin nije dobio posao vježbenika u varaždinskoj gradskoj upravi. Pa je ona onda odlučila da će navodna kaznena djela prijaviti nadležnima i tako je pokrenuta akcija USKOK-a, koja ima više krakova. Jedan se bavi građevinskim dozvolama, jedan nezakonitim zapošljavanjima, jedan Čistoćom, a kruna svega, po svemu sudeći, upravo je Antolić Vupora koja se zapetljala u tu mrežu.

Što se tiče dijela istrage koji se odnosi na Čistoću, u tom su se dijelu na udaru istražitelja našli, prema neslužbenim informacijama, Zoran Svetec, direktor varaždinske Čistoće, njegov zamjenik Saša Avirović i Hrvoje R. iz jedne od tvrtki koja se javila na natječaj. Riječ je bila o dva natječaja za nabavu vozila, a jedan od kriterija bio je, kako se neslužbeno doznaje, da ako je ponuda ponuđača skuplja, prednost ima onaj ponuđač koji jamči brži rok isporuke. Jedan natječaj vrijedio je oko 300.000, a drugi oko 500.000 eura.

Svi osumnjičenici tijekom srijede trebali su biti ispitani na USKOK-u nakon čega će se odlučiti protiv koga će se tražiti određivanje istražnog zatvora i zbog čega. A bit će zanimljivo vidjeti i hoće li biti pokrenuto više istraga ili samo jedna.

