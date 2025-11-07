Naši Portali
PODRHTAVANJE TLA

Potres pogodio susjedstvo, ljudi javljaju da su osjetili udar: 'Dobro je zatreslo na 3. katu. Ljuljalo se'

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.11.2025.
u 09:53

Epicentar potresa bio je 11 kilometara od Bugojna na dubini od 10 km.

Kako javlja EMSC BiH je pogodio potres magnitude 3,1 po Richteru u 9,26 sati. Epicentar potresa bio je 46 kilometara od Zenice i 11 kilometara od Bugojna na dubini od 10 km. 

"Par sekundi zatreslo, kao udar", "Bugojno, ljuljalo luster, i malo zgradu, živim u centru grada", "Trajao nekih 5 sekundi u Zenici. Dobro je zatreslo na 3. katu, ali bez ikakvih oštećenja", "Baš se osjetilo dobro kako trese", neki su od komentara.
