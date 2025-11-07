Potres pogodio susjedstvo, ljudi javljaju da su osjetili udar: 'Dobro je zatreslo na 3. katu. Ljuljalo se'

Kako javlja EMSC BiH je pogodio potres magnitude 3,1 po Richteru u 9,26 sati. Epicentar potresa bio je 46 kilometara od Zenice i 11 kilometara od Bugojna na dubini od 10 km.
"Par sekundi zatreslo, kao udar", "Bugojno, ljuljalo luster, i malo zgradu, živim u centru grada", "Trajao nekih 5 sekundi u Zenici. Dobro je zatreslo na 3. katu, ali bez ikakvih oštećenja", "Baš se osjetilo dobro kako trese", neki su od komentara.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 23 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 7, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/d3XPOPaA0n
Neodoljiva vila u Kašteliru
FOTO Ovo je luksuz u pravom smislu: Moderni raj u Istri s jacuzzijem i saunom
za njih privlačnost nije emocija, nego potreba
Ovi horoskopski znakovi ovisni su o flertu: Stalno nekoga zavode i šarmiraju
DAN PUN EMOCIJA
FOTO Tisuće ljudi došlo se pokloniti Jean-Michelu Nicolieru: Pogledajte prizore iz Vukovara
Ne smijete ignorirati!
Već vas neko vrijeme muči kašalj koji traje? Evo kada je vrijeme za zabrinutost
Dama Jadrana