Potres magnitude 5,2 prema Richteru zabilježen u Grčkoj: 'Predmeti su popadali s polica'

Jak potres magnitude 5,2 prema Richteru zabilježen je u Grčkoj jutros u 08.26 sati po lokalnom vremenu. Prema informacijama Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od 11 kilometara te 12 kilometara udaljen od mjesta Mantoudi.

"Polica s knjigama se tresla, neki su predmeti popadali s polica u podrumu", "Dosta jak", "Prilično jak i dugotrajan", "Trajao je oko 20 sekundi", "Probudio me!", "Dosta intenzivno", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

Nakon snažnog potresa, uslijedilo je još nekoliko slabijih. Tako su jutros u Grčkoj zabilježeni potresi magnituda 2,8 prema Richteru, 3,4 prema Richteru, 2,3 prema Richteru...

VEZANI ČLANCI:

🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.3 occurred 27 km NW of #Chalkída (#Greece) 3 min ago (local time 08:26:38). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/6PdKCnjkvZ

🖥https://t.co/VztfY1iQNq pic.twitter.com/uiMmOahwWX