Potres magnitude 4,2 pogodio Italiju, osjetio se i u Hrvatskoj

Epicentar potresa lociran je 56 kilometra jugoistočno od Verone, ili 15 kilometara jugozapadno od naselja Badia Polesine. Ovaj potres osjetilo se i u Hrvatskoj, gdje su pojedini stanovnici Rijeke prijavili da su osjetili potres, a pratio ga je i zvuk grmljavine.

"Jasno se osjetilo", "Čulo se podrhtavanje i buka", "10-15 sekundi, snažno, kontinuirano podrhtavanje", "vrlo kratko podrhtavanje, ali se jasno osjetilo", neki su od komentara na EMSC-u.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 28 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/cJcHNATcQt