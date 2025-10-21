'Potres je napravio ogromnu štetu, ali i dao priliku da dignemo kvalitetu stanovanja'

Uručenjem ključeva u ponedjeljak su u Glini useljene još tri nove višestambene zgrade u Vukovarskoj ulici s 57 stanova. Stanovi su prioritetno namijenjeni korisnicima stambenog zbrinjavanja na temelju Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima te, kao privremeno rješenje, vlasnicima privatnih nekretnina na kojima je u tijeku obnova, a kasnije će se trajno koristiti i za smještaj obitelji u potrebi i za potrebe kadrovskog zbrinjavanja. Zgrade su izgrađene u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK). Vrijednost izgradnje s uređenjem okoliša, novom infrastrukturom i opremanjem iznosi 10 milijuna eura, a s već otprije završenih pet zgrada, Glina je tako dobila osam novih višestambenih zgrada sa 122 stana, čime je znatno povećan stambeni fond na tom području. Uz ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, ključeve su privremenim stanarima uručili župan sisačko-moslavački Ivan Celjak, gradonačelnik Gline Ivan Janković te ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić.

Ministar Bačić čestitao je svima koji su sudjelovali u projektu OPKK u sklopu kojeg je u Petrinji, Glini, Topuskom, Gvozdu i Dvoru izgrađeno 20 novih zgrada, kao i dodatnih 55 zamjenskih državnih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. – Ovaj projekt predstavlja izgradnju 20 višestambenih zgrada na području Banovine, financiranu iz europskih sredstava. S ove tri zgrade u Glini te još dvije koje ćemo svečano završiti ovu srijedu u Topuskom, ovaj projekt na području Banovine praktički i završava. Potres nam je napravio ogromnu štetu, ali nam je to bila i prilika da napravimo novi iskorak kako bismo obnovili zgrade, ali i podignuli na puno višu razinu kvalitetu stanovanja na području Sisačko-moslavačke županije. Ovakve izgradnje višestambenih zgrada dugo vremena nije bilo – rekao je Bačić.

Gradonačelnik Gline Ivan Janković istaknuo je da se upravo ovakvim projektima "događaju povijesna ulaganja u naš grad povučemo li paralelu s razdobljem prije 40–50 godina, kada su posljednje višestambene zgrade u Glini građene". – Ovakvim projektima diže se kvaliteta života i stvara baza za opstanak ovog područja, ali i potrebnu dugoročnu demografsku obnovu – poručio je Janković.

Riječ je o trajnoj stambenoj infrastrukturi koja je nastala kao odgovor na hitne potrebe nakon potresa, ali se dugoročno planira koristiti i za privlačenje stručnih kadrova te dostupno stanovanje mladih obitelji. Sisačko-moslavačka županija to ističe kao ključ itekako potrebne demografske revitalizacije i podizanja kvalitete života u zajednici. U Sisačko-moslavačkoj županiji će tako kroz tri programa biti izgrađeno čak 59 novih višestambenih zgrada s 1024 stana.

– Stanovanje je jedna od osnovnih ljudskih potreba i kada imamo zadovoljenu potrebu stanovanja i krov nad glavom, kada imamo kuću ili stan, onda možemo razmišljati i ulagati u druga područja života. Međutim, ono što stalno govorimo i ponavljamo, to je da ćemo biti zadovoljni kada se i posljednji naš sugrađanin vrati u svoj obnovljeni dom, a vjerujemo da će to biti uskoro – rekao je župan Ivan Celjak. Od 59 višestambenih zgrada, završena je 41 zgrada, 16 ih je u fazi izgradnje a još dvije lokacije su u pripremi za izgradnju. Planirano je da će do ljeta iduće godine biti završena izgradnja svih 59 zgrada, najavio je ministar Bačić.