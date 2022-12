Potres jačine 2,5 zabilježen na Banovini: 'Udarilo ko grmljavina, zgrada se zatresla'

Potres jačine 2,5 po Richteru zabilježen je u 16:49 s epicentrom kod Petrinje. Intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice, javlja Hrvatska seizmološka služba.

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) ranije je izvijestio da je potres bio jačine 2,1 po Richteru. Epicentar potresa je bio na dubini od 1 kilometra na udaljenosti od 11 kilometra od Siska.

#Earthquake (#potres) possibly felt 30 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/lWrac6Mf6E