Potraga za ubojicom iz Kalifornije: Policija u kombiju pronašla tijelo, nije potvrđeno da se radi o napadaču

Kalifornijska policija pronašla je tijelo na vozačkom sjedalu vozila kojeg su provjeravali zbog povezanosti s krvavim napadom u kojem je ubijeno deset osoba. Nije službeno potvrđeno radi li se o osobi koja je osumnjičena za pucnjavu u Monterey Parku, no šerif Robert Luna rekao je kako misli da bi to mogao biti on. Ranije su javili da se traga za muškarcem azijskog podrijetla.

#LIVE Sheriff Luna says person barricaded in van in Torrance "possibly" the suspect in #MontereyPark but they still don't know for sure https://t.co/lC4ZotBaON pic.twitter.com/5QN2SYOxYZ