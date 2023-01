Pogoršani vremenski uvjeti: Prekinuta potraga za nestalim dječakom (13) u Crnoj Gori

Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta u Crnoj Gori je prekinuta potraga za nestalim dječakom iz Herceg Novog. Jak južni vjetar, smanjena vidljivost i podizanje mora prekinuli su potragu danas oko 13 sati. Pretraga akvatorija Topaljskog zaljeva ni danas nije dala rezultate, čak ni uz korištenje 3D sonara na brodu Ribarske inspekcije koji omogućava detaljnu ultrazvučnu pretragu podmorja.

Građani su danas javljali da su primijetili da nešto pluta u moru, no u oba slučaja ispostavilo se da to nije tijelo utopljenika. Kako javljaju Vijesti.me u prvom slučaju bila je riječ o velikoj morskoj kornjači koja je primijećena u blizini Njivica, dok je u drugom bila riječ o drvenom valjku za elektro-kablove koji je nekako sa obale dospio u more. Potraga će se, ovisno o vremenskim uvjetima, nastaviti u ponedjeljak.

Olujni valovi odnijeli su u utorak navečer 13-godišnjaka u neposrednoj blizini šetališta "Pet Danica", a to su područje pretraživali i ronioci RCUD-a iako je more i danas vrlo zamućeno, a vidljivost ispod površine ponovno niska.