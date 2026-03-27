151 MILIJUN EURA

Potpisan ugovor za dionicu Križišće – Selce

Rijeka: Premijer Plenković u društvu župana Lukanovića i gradonačelnice Rinčić
Snježana Bičak
27.03.2026.
u 18:25

Investicija od 151 milijun eura označava početak završne faze autoceste do Žute Lokve

Premijer Andrej Plenković u Kraljevici je bio na potpisivanju čak 151,48 milijuna eura vrijednog ugovora za izvođenje radova na poddionici Križišće – Selce, dugoj 5,2 kilometra. – Ovo je početak kraja realizacije preostalih 56 kilometra autoceste A7, od Križišća do Žute Lokve. Iznimno je važan nastavak gradnje autoceste za regiju, ali i za cjelokupnu prometnu povezanost i razvoj Hrvatske. Izgradnjom autoceste do Žute Lokve kvalitetno ćemo prometno povezati i ovaj dio Hrvatske te omogućiti bolji tranzitni promet prema jugu, kao i obrnuto, od juga prema Rijeci, Istri i Sloveniji. U kontekstu izgradnje 11 kilometara autoceste od tunela Učka do Matulja zaokružit ćemo mrežu autocesta u Primorsko-goranskoj županiji kao jedne od najbolje prometno uređenih u Hrvatskoj – poručio je premijer A. Plenković.

Ugovor su potpisali Boris Huzjan, predsjednik uprave Hrvatskih autocesta, i Sanjin Purić, predsjednik uprave GP-a Krka, tvrtke odabrane za izvođača u postupku javne nabave. Početak radova očekuje se u drugoj polovini ove godine, a rok za završetak je 36 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Najavljeno je i skoro potpisivanje ugovora za drugu poddionicu na A7, od Jadranova do Selca, dugu 12,3 kilometra i vrijednu čak 252 milijuna eura
