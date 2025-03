Postupak kojem je podvrgnut Plenković je rutinski, ali nije bezopasan. Neliječena aritmija može dovesti do moždanog udara

Ako se ne tretiraju adekvatno, povremene srčane aritmije mogu dovesti do moždanog udara. Jasno je stoga da je premijer morao biti podvrgnut zahvatu 'zbog povremenog poremećaja srčanog ritma benignog karaktera', kako su to priopćili iz Vlade. Zahvat je, naveli su, ranije planiran i obavljen je u petak u 19 sati Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb.Pitali smo kardiologe koliko su ozbiljne srčane aritmije i o kakvom je zahvatu riječ.

'Povremene srčane aritmije' kardiologu ukazuje na tzv. paroksizme.- Pacijenta se u tom slučaju vjerojatno ranije stavilo na antikoagulantnu terapiju, kako ne bi došlo do moždanog udara. Naime, kad se izmjenjuju normalni srčani ritam i povremene aritmije, u tim se izmjenama ritma stvaraju ugrušci u srcu koji, kad odlete negdje, naprave moždani udar – objašnjava nam jedan kardiolog.

Debljina je za predisponirajući faktor za fibrilaciju atrija, jednoglasni su liječnici. Uz neumjereno jelo i prekomjerno uzimanje alkohola, među faktore koji dovode do ovih problema sa srcem spadaju neregulirana arterijska hipertenzija i neregulirani hormoni štitne žlijezde, međutim, nerijetko se srčanim artimijama ne nađe konkretan uzrok.

Postupak liječenja je rutinski, ali nije bezopasan. - Procedura je invazivna. Ide se kroz preponu, kroz velike femoralne arterije i vene, do desnog srca. Tamo se uvedu kateteri. Zahvat jest rutinski, danas je to jedna od jednostavnijih procedura, ali nije bezazlena jer se može napraviti ruptura srčanog mišića, može doći do 'smrti na stolu', može doći do krvarenja u perikard, može se napraviti lokalno neka upalna reakcija s perikardnim izljevom. Sve su to moguće komplikacije, kao i teško zaustavljanje krvarenja jer, recimo, femoralne arterije i vene su dosta velike krvne žile, debele kao palac. No danas postoje metode kojima se hemostaza postiže na puno bolji način nego što se to nekad radilo. Nekad se to komprimiralo ručno, stao bi čovjeku na preponu i tako držao jedno pola sata dok se krvna žila ne bi zatvorila! Danas postoje intravaskularni pripravci, to su takozvana ljepila koja se umetnu u krvnu žilu i zatvore rupu, tako da, medicina je napredovala, ali nije to bezazlena procedura – opisuje kardiolog.

Uspješnost ove procedure – a Rebro ima rezultate koje imaju centri na svjetskim razinama - je 80% do 85% dugoročno, znači šanse da se srčana aritmija ponovno javi su negdje između 10% i 15%. - U većini slučajeva, kad se napravi ablacija, kad se sprže mjesta na kojima se aritmija javlja, problem se riješi trajno. Ritmolozi na Rebru dobro rade svoj posao godinama pa je najvjerojatnije da će i ovo biti dobro – navodi naš sugovornik.

Procedura inače traje sat – sat i pol vremena, hemostaza se napravi odmah i pacijent je za sat-dva na nogama i već sutradan može ići kući. Postoje i kompliciranije srčane aritmije kod kojih procedura može potrajati i do tri sata, ali to nije slučaj s fibrilacijom atrija, gdje se standardno poprži mjesto oko plućnih vena i uz mapiranje se to radi vrlo jednostavno.

- Ono što je neobično je da se premijera naručilo u tako kasnom terminu te koliko je pacijenata zbog osiguranja zbog toga izbačeno s redovnog programa. Jer, nije rijetkost da kardiolozi iz drugih bolnica, kad imaju visokospecifične slučajeve koje treba prebaciti na Rebro, dobiju odbijenicu, čuli smo među ostalim u razgovoru s kardiolozima.

Prof. Stjepko Pleština, ravnatelj KBC-a Zagreb, smatra da je pitanje termina premijerovog zahvata maliciozno i sramotno pitanje.

- Rutinski radimo petkom popodne i subotom ujutro. Ja sad nisam na Rebru, ali odite tamo i vidite da se kemoterapija radi i vikendom! U protivnom, kako bismo stigli sve dok nam je zbog obnove kapacitet smanjen za 41 posto?! Ovako napravimo i deset posto usluga više od ugovorenih. A zašto je petak bio izbor, pa zato jer čovjek u petak ujutro radi i u ponedjeljak ide normalno na posao. Da je naručen u utorak, u srijedu ne bi išao na posao. Zaista nema nikakve misterije – kazao nam je prof. Pleština.