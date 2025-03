Istaknuti kardiolog iz Čakovca, dobitnik nagrade HAZU-a: Evo tko je doktor koji je operirao premijera

Nakon što je glasnogovornik Vlade Marko Milić javio da je premijer Andrej Plenković operiran u KBC-u Zagreb zbog povremenog poremećaja srčanog ritma, povele su se priče o tome što je premijeru i kako se to liječi. Prem informacijama iz Vlade, on bi danas trebao biti pušten kući. Premijer već neko vrijeme ima s fibrilacijom atrija pa je zato morao i na zahvat - ablaciju fibrilacije atrija, odnosno izolaciju plućnih vena što smanjuje rizik od aritmija. Zahvat je to koji se radi na zatvorenom prsnom košu. Kako 24sata prenose, premijera je operirao doktor Vedran Velagić, koji inače radi na Odjelu za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju srca čiji je voditelj prof. Davor Puljević. Doc. dr. sc. Vedran Velagić, dr. med., istaknuti je hrvatski kardiolog specijaliziran za aritmologiju.

Velagić je iz Čakovca, rođen je 16. travnja 1981. godine, u istom je gradu završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Od 1999. do 2005. studirao je medicinu na Sveučilištu u Zagrebu te diplomira kao jedan od najboljih studenata u generaciji, a dio studija proveo je na međunarodnoj razmjeni u sveučilišnoj bolnici u Monterreyu, Meksiko. ​

Nakon diplomiranja, 2006. godine, položio je državni ispit i radio kao znanstveni novak na Klinici za internu medicinu KB "Sestre Milosrdnice". Od 2007. zaposlen je na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, gdje je 2012. položio specijalistički ispit iz interne medicine te započeo subspecijalizaciju iz kardiologije. Iste godine, uz stipendiju "Stevo Julius Visiting Scholar Award", usavršavao se u "Centre for Arrhythmia Research" na Sveučilištu u Michiganu, SAD. Godine 2014. dobiva stipendiju Europskog društva za aritmologiju, te godinu dana subspecijalizacije iz napredne aritmologije i kateterske ablacije provodi u sveučilišnoj bolnici u Bruxellesu kod prof. Brugada. U ožujku 2016. polaže subspecijalistički ispit iz kardiologije, a u kolovozu iste godine i europski subspecijalistički ispit iz aritmologije, čime stječe EHRA certifikat iz elektrofiziologije. ​

Osim kliničkog rada, dr. Velagić je i docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je autor i koautor 40 znanstvenih publikacija. Njegova stručnost i posvećenost radu prepoznati su i od strane pacijenata, koji ističu njegovu ljubaznost, strpljenje i stručnost. ​Dobitnik je nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u 2019 za područje medicinskih znanosti.

