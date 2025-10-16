Postupak ekspresno okončan priznanjima krivnje, Pivac i ostali novčano kažnjeni sa, za sada, ukupno 3,3 milijuna eura

Istraga je pokrenuta lani u listopadu, njih devetorica i jedna tvrtka optuženi su u lipnju, a četiri mjeseca kasnije njih šestorica i tvrtka su priznali krivnju i nagodili se s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO), dok će preostala trojica to najvjerojatnije učiniti sutra. Tako izgleda slučaj Miljenka Pivca i njegovih suoptuženika koje je EPPO teretio za subvencijsku prevaru, a osim što je postupak s puno optuženika okončan u rekordnom roku i to bez suđenja koje bi vjerojatno trajalo godinama, profitirao je i državni proračun. Jer Pivčeva tvrtka Mesna industrija Vajda je još tijekom istrage vratila 3,2 milijuna protupravno stečene imovinske koriste, a optuženici su dobili i sporedne novčane kazne. Pivcu je izrečena sporedna novčana kazana od 1,5 milijuna eura (određena po principu 500 dnevnih dohodaka, a njegov je dnevni dohodak 3000 eura). Ta sporedna novčana kazna najveća je u predmetima EPPO-a, a vrlo vjerojatno je i jedna od većih, ako ne i najveća u hrvatskoj povijesti.

Pivac, koji je svojevremeno vodio cijeli konzorcij Braće Pivac, no s te je funkcije odstupio nakon što je EPPO počeo svoje izvide, osim na visoku novčanu kaznu osuđen je na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Na istu kaznu su osuđeni Igor Miljak, bivši predsjednik Nadzornog odbora Vajde i Vilim Simon, bivši predsjednik Uprave Vajde. Njima dvojici izrečene su sporedne novčane kazne, svakom po 150.000 eura.

Još tri osobe, mahom kontrolori unutar Mesne industrije Vajde, osuđene su na uvjetne kazne od osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, svaki. I Mesna industrija Vajda je kažnjena s novčanom kaznom od 1,5 milijuna eura, dok su 3,2 milijuna eura protupravno stečene koristi tijekom istrage uplatili u proračun. Drugim riječima, proračun je, za sada, zbog sporednih novčanih kazni bogatiji za 3,3 milijuna eura. A ta će se suma vjerojatno i povećati kada se formaliziraju i preostale tri nagodbe.

Inače, ovo je velik obrat, jer su nakon uhićenja lani u listopadu Pivac i ostali negirali krivnju. EPPO ih je lani u listopadu optužio za subvencijske prevare i krivotvorenje isprva vezano za dodjelu financijska sredstva Unije za poljoprivredu. Bila je riječ o sredstvima namijenjenim poboljšanju dobrobiti životinja u svinjogojstvu. Pivac je u vrijeme inkriminirano optužnicom bio dopredsjednik NO Vajde, Miljak je bio predsjednik NO Vajde, a Alan Kajmović i Vilim Simon, su u različito vrijeme, bili predsjednici i uprave Vajde.

EPPO je u optužnici naveo da su od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik Uprave, u koordinaciji s predsjednikom i članom Nadzornog odbora, podnijeli više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu od preko devet milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014 – 2020. Tom potporom, tvrdio je EPPO, koja je s 85 posto sufinancirana sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a 15 posto sredstvima iz hrvatskog proračuna, korisnicima se nadoknađuju izgubljeni prihod i dodatni troškovi nastali ispunjavanjem obveza koje nadilaze osnovne zakonske propise ili uobičajenu praksu u uzgoju i tovu svinja. Pivca i ostale EPPO je teretio i da su krivotvorili prijave za gospodarstva svojih kooperanata iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete. Prema optužnici, petorica voditelja i kontrolora odjela korporacije, tijekom pet godina, po nalogu Pivca, Miljka, Kajmovića i Simona, sačinjavali su dokumentaciju u kojoj su neistinito prikazivali da kooperanti društva primjenjuju propisane obveze iz mjere vezane uz uzgoj i držanje svinja za tov. Iz tih krivotvorenih podataka je onda proizlazilo da ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu potpore.

Tražili su devet milijuna eura potpora, isplaćeno im je više od 5,4 milijuna eura, no EPPO navodi da je od tog novca 4,7 milijuna eura isplaćeno zahvaljujući prevari. Da se radi o prevari utvrdila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja je nakon toga uskratila Vajdi plaćanje tražene potpore za 2022. u iznosu od 3,6 milijuna eura. Osim toga, izdali su im i nalog kojim su tražili povrat nezakonito uplaćenih sredstava, pa je tvrtka vratila otprilike 1,5 milijuna eura.

Nitko od optuženika, uključujući i Pivca, koji su priznali krivnju i nagodili se s EPPO-om nije bio voljan komentirati svoju nagodbu. On i njegov odvjetnik su po izlasku sa suda, na novinarske upite samo kratko rekli: Hvala.

Vjekoslav Tolnaj, delegirani europski tužitelj kazao je kako su sve izrečene presude pravomoćne, a da će novčane kazne biti uplaćene u roku koji je odredio sud.

- Sklapanje sporazuma u ovako velikom predmetu je nešto što ne opterećuje sud, jer se ne iscrpljuje na utvrđivanju nespornih činjenica jer bi realno bilo očekivati da bi ovaj postupak dugo trajao. U ovom postupku sve što je bilo nepripadna imovinska korist je već vraćena - kazao je Tolnaj.