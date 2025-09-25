Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OSOBE SREDNJIH I MLAĐIH GODINA

Posmrtni ostaci trojice muškaraca nađeni na Ovčari: 'Ovo je dokaz brutalnosti agresora'

Tri posmrtna ostatka pronađena su na Ovčari
Foto: Branimir Bradarić
1/8
Autor
Branimir Bradarić
25.09.2025.
u 16:14

Ministar je rekao i kako je u njegovom mandatu, do sada, pronađeni posmrtni ostaci 319 osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali i da se na području Vukovara i danas na popisu nestalih nalaze 332 osobe

Poslije više desetina probnih iskapanja na Ovčari pronađeni su posmrtni ostaci još tri osobe ubijene na Ovčari u studenom 1991. godine. Mjesto gdje su pronađena tijela, a gdje se i dalje obavljaju probna iskapanja, obišao je danas i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je potvrdio kako su pronađeni posmrtni ostaci kao i da se radi o muškim osobama u srednjim i mlađim godinama. Uz pronađene posmrtne ostatke pronađene su i zrna i čahure što, kako je rekao Medved, potvrđuje da su tamo i ubijeni. Isto tako utvrđeno je kako se radi o primarnoj grobnici.

Inače, posmrtni ostaci tri tijela pronađeni su uz samu cestu i na svega stotinjak metara od Spomen doma Ovčara. Medved nije želio govoriti o tome kako su došli do informacija o tome kako su pronađeni posmrtni ostaci napominjući kako se radi o sustavnom, strpljivom i institucionalnom postupku u okviru kojeg se u obzir uzimaju sve informacije koje imaju na raspolaganju koje se potom analiziraju.

- I ovo je dokaz brutalnosti agresora tijekom 1991. godine i našeg ustrajnog rada. Nastavljamo i dalje istraživati tako da ne isključujemo mogućnost pronalaska još posmrtnih ostataka kako na ovoj lokaciji tako i na drugim lokacijama. Uporedo radimo i na probnim iskapanjima na deponiji Petrovačka dola gdje smo do sada pronašli posmrtne ostatke 35 tijela i gdje smo uklonili više od 100.000 kubičnih metara otpada – rekao je Medved.

Inače, zločin na Ovčari je jedan od najtežih ratnih zločina u Domovinskom ratu. Tijekom 1996. godine na Ovčari je ekshumirano 200 tijela. Međutim, svih ovih godina se govori i kako je na Ovčaru odvezeno i pogubljeno oko 250 osoba s tim da se sudbina tih 50-ak osoba nikada nije saznala. Iz ranijih iskaza poznato je i kako je nekoliko osoba izvedeno iz hangara na Ovčari i da su ubijeni odmah ispred tako da se sumnja da su pronađene upravo te osobe. Medved to nije želio potvrditi navodeći kako će činjenica da se radi o primarnoj grobnici doprinijeti da se brzo utvrdi identitet pronađenih osoba.

Ministar je rekao i kako je u njegovom mandatu, do sada, pronađeni posmrtni ostaci 319 osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali i da se na području Vukovara i danas na popisu nestalih nalaze 332 osobe. 

Tri posmrtna ostatka pronađena su na Ovčari
Ključne riječi
posmrtni ostaci Ovčara Tomo Medved

Komentara 3

Pogledaj Sve
BR
Brijest1
16:43 25.09.2025.

Srbija nije ozbiljna država. Da jeste ne bi štitila ubojice. Pogledajte koliko vremena traže malu Danku, koja nije hrvatica. Povući veleposlanika iz Srbije i postaviti oštrije kriterije za ulazak u EU, zapravo prekinuti pregovore.

AN
Anteo
16:34 25.09.2025.

Čekali ste samo 30 godina da ih " pronađete " Ali zato vaša stranka nije oklijevala ući u koaliciju sa onima koji bili na vlasti u okupiranim dijelovima Hrvatske kada se to događalo za vrijeme rata. I danas odgovorni zaza za to što se događalo šetaju slobodni po Hrvatskoj. I umjesto da vas vaši birači pitaju zašto to niste davno riješili vaši birači glasaju za vas. Mislim da to govori dosta o vama i vašim biračima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još