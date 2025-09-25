Posmrtni ostaci trojice muškaraca nađeni na Ovčari: 'Ovo je dokaz brutalnosti agresora'

Poslije više desetina probnih iskapanja na Ovčari pronađeni su posmrtni ostaci još tri osobe ubijene na Ovčari u studenom 1991. godine. Mjesto gdje su pronađena tijela, a gdje se i dalje obavljaju probna iskapanja, obišao je danas i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je potvrdio kako su pronađeni posmrtni ostaci kao i da se radi o muškim osobama u srednjim i mlađim godinama. Uz pronađene posmrtne ostatke pronađene su i zrna i čahure što, kako je rekao Medved, potvrđuje da su tamo i ubijeni. Isto tako utvrđeno je kako se radi o primarnoj grobnici.

Inače, posmrtni ostaci tri tijela pronađeni su uz samu cestu i na svega stotinjak metara od Spomen doma Ovčara. Medved nije želio govoriti o tome kako su došli do informacija o tome kako su pronađeni posmrtni ostaci napominjući kako se radi o sustavnom, strpljivom i institucionalnom postupku u okviru kojeg se u obzir uzimaju sve informacije koje imaju na raspolaganju koje se potom analiziraju.

- I ovo je dokaz brutalnosti agresora tijekom 1991. godine i našeg ustrajnog rada. Nastavljamo i dalje istraživati tako da ne isključujemo mogućnost pronalaska još posmrtnih ostataka kako na ovoj lokaciji tako i na drugim lokacijama. Uporedo radimo i na probnim iskapanjima na deponiji Petrovačka dola gdje smo do sada pronašli posmrtne ostatke 35 tijela i gdje smo uklonili više od 100.000 kubičnih metara otpada – rekao je Medved.

Inače, zločin na Ovčari je jedan od najtežih ratnih zločina u Domovinskom ratu. Tijekom 1996. godine na Ovčari je ekshumirano 200 tijela. Međutim, svih ovih godina se govori i kako je na Ovčaru odvezeno i pogubljeno oko 250 osoba s tim da se sudbina tih 50-ak osoba nikada nije saznala. Iz ranijih iskaza poznato je i kako je nekoliko osoba izvedeno iz hangara na Ovčari i da su ubijeni odmah ispred tako da se sumnja da su pronađene upravo te osobe. Medved to nije želio potvrditi navodeći kako će činjenica da se radi o primarnoj grobnici doprinijeti da se brzo utvrdi identitet pronađenih osoba.

Ministar je rekao i kako je u njegovom mandatu, do sada, pronađeni posmrtni ostaci 319 osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali i da se na području Vukovara i danas na popisu nestalih nalaze 332 osobe.