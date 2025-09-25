Posmrtni ostaci trojice muškaraca nađeni na Ovčari: 'Ovo je dokaz brutalnosti agresora'

Poslije više desetina probnih iskapanja na Ovčari pronađeni su posmrtni ostaci još tri osobe ubijene na Ovčari u studenom 1991. godine. Mjesto gdje su pronađena tijela, a gdje se i dalje obavljaju probna iskapanja, obišao je danas i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je potvrdio kako su pronađeni posmrtni ostaci kao i da se radi o muškim osobama u srednjim i mlađim godinama. Uz pronađene posmrtne ostatke pronađene su i zrna i čahure što, kako je rekao Medved, potvrđuje da su tamo i ubijeni. Isto tako utvrđeno je kako se radi o primarnoj grobnici.
Inače, posmrtni ostaci tri tijela pronađeni su uz samu cestu i na svega stotinjak metara od Spomen doma Ovčara. Medved nije želio govoriti o tome kako su došli do informacija o tome kako su pronađeni posmrtni ostaci napominjući kako se radi o sustavnom, strpljivom i institucionalnom postupku u okviru kojeg se u obzir uzimaju sve informacije koje imaju na raspolaganju koje se potom analiziraju.
- I ovo je dokaz brutalnosti agresora tijekom 1991. godine i našeg ustrajnog rada. Nastavljamo i dalje istraživati tako da ne isključujemo mogućnost pronalaska još posmrtnih ostataka kako na ovoj lokaciji tako i na drugim lokacijama. Uporedo radimo i na probnim iskapanjima na deponiji Petrovačka dola gdje smo do sada pronašli posmrtne ostatke 35 tijela i gdje smo uklonili više od 100.000 kubičnih metara otpada – rekao je Medved.
Inače, zločin na Ovčari je jedan od najtežih ratnih zločina u Domovinskom ratu. Tijekom 1996. godine na Ovčari je ekshumirano 200 tijela. Međutim, svih ovih godina se govori i kako je na Ovčaru odvezeno i pogubljeno oko 250 osoba s tim da se sudbina tih 50-ak osoba nikada nije saznala. Iz ranijih iskaza poznato je i kako je nekoliko osoba izvedeno iz hangara na Ovčari i da su ubijeni odmah ispred tako da se sumnja da su pronađene upravo te osobe. Medved to nije želio potvrditi navodeći kako će činjenica da se radi o primarnoj grobnici doprinijeti da se brzo utvrdi identitet pronađenih osoba.
Ministar je rekao i kako je u njegovom mandatu, do sada, pronađeni posmrtni ostaci 319 osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali i da se na području Vukovara i danas na popisu nestalih nalaze 332 osobe.Tri posmrtna ostatka pronađena su na Ovčari
Srbija nije ozbiljna država. Da jeste ne bi štitila ubojice. Pogledajte koliko vremena traže malu Danku, koja nije hrvatica. Povući veleposlanika iz Srbije i postaviti oštrije kriterije za ulazak u EU, zapravo prekinuti pregovore.